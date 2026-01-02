Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Nardò, si presenta con il figlio maggiore davanti alla ex. Chiede l’affidamento del piccolo e spara davanti al bambino: ferito un vicino

02 Gennaio 2026 - 20:49 Stefania Carboni
Misure cautelari per tentato omicidio al 41enne e al figlio di 15. Le urla e l'intervento di un 51enne, ferito poi al piede

Un 41enne e suo figlio di 15 anni sono stati arrestati a Nardò, in provincia di Lecce, con le accuse a vario titolo di tentato omicidio in concorso aggravato, porto di arma clandestina e detenzione illegale di munizioni. I due si sono presentati sotto casa dell’ex moglie dell’uomo. Il 41enne, ricostruisce Repubblica, con fare aggressivo e in uno stato di evidente alterazione ha chiesto alla moglie di darle il figlio più piccolo, di sette anni, affidato a lei. Ha iniziato a imprecare e a insultarla ad alta voce. Urla che hanno attirato l’attenzione di un residente nella palazzina, un uomo di 51 anni, intervenuto in difesa della giovane donna.

Il colpo al piede del vicino, la fuga e infine il carcere

Il 41enne ha estratto una pistola ed esploso un colpo che ha ferito il vicino 51enne al piede. Padre e figlio sono inizialmente fuggiti dal luogo della sparatoria per poi essere individuati a Gallipoli. Il 41enne adesso si trova in carcere, mentre il figlio nell’istituto di pena per minori. L’uomo avrebbe ricevuto tra l’altro provvedimenti di non avvicinamento alla donna, durante il perfezionamento delle procedure di divorzio.

