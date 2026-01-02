Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Bambina rischia di soffocare con una caramella al cinema, salvata da una spettatrice: «Non respirava, le ho fatto la manovra di Heimlich»

02 Gennaio 2026 - 19:32 Ugo Milano
La piccola salvata in tempo a Foggia grazie a Francesca Vitale, un'ingegnera di 38 anni lì presente

Una bambina stava soffocando con una caramella gommosa al cinema di Foggia domenica 28 dicembre, quando una spettatrice tra il pubblico è intervenuta prontamente salvandole la vita. Si tratta di Francesca Vitale, un’ingegnera di 38 anni di origini foggiane ma residente a Madrid. La donna si trovava in città per le vacanze di Natale con il marito. «La bambina era seduta con i genitori tre, quattro file dietro di me quando sento un suono strano, un sibilo. Ad un certo punto sono iniziate le urla degli altri presenti in sala che chiedevano se fosse presente un medico», ha raccontato la 38enne. «Mi precipito verso la bambina, poggiata sulle scale che fiancheggiano i posti a sedere: non respirava più. Attorno a lei urla e qualcuno che provava a colpirle il petto con le mani. Le pratico la manovra di Heimlich, una pressione corretta sul diaframma, e qualche secondo dopo la piccola si riprende», ha aggiunto.

«La mamma mi ha abbracciata»

I genitori, sconvolti, l’hanno ringraziata sul momento senza chiedere il suo nome. Solo dopo la pubblicazione della notizia da parte di Assocarenews è stato possibile identificarla. «La mamma mi ha abbracciata, poi siamo tornati tutti a guardare il film, spaventati ma sollevati». Di fronte all’accaduto, la 38enne ci ha tenuto a sottolineare quanto sia fondamentale conoscere la manovra di Heimlich: «Il 28 dicembre del 2022 sono stata nelle stesse condizioni della bambina. Stavo soffocando. Mi ha salvato mio marito a cui io avevo insegnato la manovra. Mi appello a chiunque. Seguite il corso. Imparate correttamente la manovra. Può salvare una vita. A me l’ha salvata e anche alla piccola bimba che sarebbe potuta morire».

