Bimba muore prima del parto programmato. La denuncia di una coppia di Racale (Lecce). «L’ecografista ci urlò di stare zitti»

Pochi giorni dopo l'esame la donna ha accusato forti malori e ha scoperto in ospedale che la sua piccola, che aveva in grembo, non respirava più

Avevano un parto cesareo programmato, dopo un’ecografia eseguita alcune settimane prima. Pochi giorni prima però del lieto evento la futura mamma è stata ricoverata in ospedale a Tricase (Lecce) per delle forti contrazioni e la piccola che portava in grembo non respirava più. Così una coppia di Racale, lei e lui entrambi 42enni, ha deciso di sporgere denuncia. Perché, secondo ricostruisce Repubblica, vogliono capire se Anna Maria, il nome della bambina che sarebbe dovuta nascere, poteva esser salvata.

«Stai zitta, adesso facciamo l’esame»

La vicenda risale a maggio scorso. Solo cinque giorni prima del ricovero e della tragica scoperta, ovvero il 14 maggio la mamma aveva fatto un’ecografia, alla presenza del marito, al Vito Fazzi di Lecce. La gravidanza era alla 36esima settimana ed era considerata “ad alto rischio”. Prima dell’esame la donna aveva segnalato alla specialista forti dolori alla pancia. Il dottore avrebbe però agito in modo decisamente poco professionale: «Stai zitta, adesso facciamo l’esame». La coppia avrebbe notato delle macchie rosse al video ma alle richieste di spiegazioni l’ecografista avrebbe invitato la coppia al silenzio «perché altrimenti avrebbe fatto uscire fuori il marito». Secondo i querelanti durante tutta la durata dell’esame il medico aveva uno «sguardo preoccupato».

I malori, la corsa in ospedale, la tragica scoperta

La nascita della bambina era stata calendarizzata per il 3 giugno, con un taglio cesareo. Ma il 19 maggio la donna avrebbe iniziato ad accusare forti dolori alla pancia e al petto. Corsa in ambulanza all’ospedale di Tricase e poi la tragica notizia una volta arrivati sul posto. Anche la mamma stesso ha rischiato non poco per le sue condizioni. «Ho avuto un’emorragia interna dopo il taglio cesareo e sono stata operata due giorni dopo, ho temuto di morire», avrebbe sintetizzato nella denuncia. La direzione dell’ospedale di Tricase ha disposto un’indagine interna per accertare eventuali cause e responsabilità. I genitori, però, hanno comunque deciso di sporgere denuncia.

(in copertina foto di Estela Camuñas su Unsplash)