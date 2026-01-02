Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
Milano, gli rubano l’anello ma la polizia lo trova in stazione. Lui fa la proposta di matrimonio nell’ufficio denunce

02 Gennaio 2026 - 21:39 Ugo Milano
Il 29enne era in attesa del treno per Verona così da poter fare la proposta sul balcone di Giulietta, ma le cose sono andate diversamente

Non sul celebre balcone di Giulietta, ma davanti agli agenti della polizia ferroviaria di Milano. Così si è conclusa la proposta di matrimonio di un turista brasiliano di 29 anni, che ha trasformato la sua disavventura in un momento romantico e ironico. Il 29enne era in attesa alla stazione centrale di Milano per il treno diretto a Verona, quando si è accorto che il suo trolley e lo zaino erano spariti. I due oggetti, non erano bagagli qualsiasi. All’interno c’era, infatti, l’anello di famiglia, il gioiello che il ragazzo aveva scelto per chiedere alla compagna di sposarlo, immaginando la proposta romantica davanti al celebre balcone di Giulietta.

Il ritrovamento

Dopo la denuncia alla polizia ferroviaria, però, la tecnologia ha fatto il suo corso. Lo zaino era dotato di un sistema Gps, che ha permesso agli agenti di rintracciare il prezioso oggetto in un bar di via dei Transiti, una traversa di viale Monza. Addosso a un 35enne algerino irregolare, poi denunciato per ricettazione, l’anello è tornato così nelle mani del suo legittimo proprietario. Con il gioiello recuperato, il giovane non ha aspettato ulteriormente. Invece del balcone di Giulietta, ha fatto la proposta direttamente nell’ufficio denunce della polizia ferroviaria. Un luogo insolito, ma che ha reso l’evento memorabile. La compagna ha detto di sì, tra il sorriso degli agenti che avevano partecipato, seppur indirettamente, a questa piccola storia d’amore. Alla fine, i due sono comunque arrivati a Verona e si sono staccati un selfie davanti alla statua di Giulietta.

