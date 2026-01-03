Ultime notizie Donald TrumpSvizzeraUcraina
CULTURA & SPETTACOLOFirenzeMatrimoniMusicaPiero PelùToscana

Piero Pelù e la moglie si separano «senza nessuna interferenza esterna». L’annuncio sui social e il messaggio di pace

03 Gennaio 2026 - 15:24 Giulia Norvegno
embed
Piero Pelù e Gianna Fratta
Piero Pelù e Gianna Fratta
La coppia si era sempre tenuta lontana dai riflettori. Il matrimonio nel 2019 naturalmente a Firenze celebrate dall'allora sindaco Dario Nardella. Il cantante e il «diritto all'intimità» nel messaggio sui social

Piero Pelù ha affidato a una storia Instagram la notizia della rottura con Gianna Fratta, direttrice d’orchestra sposata nel 2019. Il leader dei Litfiba ha voluto bruciare sul tempo il gossip, rendendo pubblica la fine del matrimonio con Gianna Fratta attraverso un messaggio pacato ma deciso. «La storia tra me e Gianna è definitivamente, legalmente e rispettosamente finita», ha scritto sul suo profilo social, precisando che la decisione di comunicarlo nasce proprio dal rifiuto verso «il gossip e le voci di corridoio». Il musicista fiorentino, mai troppo incline a condividere dettagli della sua vita privata, stavolta ha scelto la trasparenza per evitare speculazioni e interpretazioni distorte.

La coppia riservatissima

Dal loro primo incontro nel 2016, Pelù e Fratta hanno costruito una relazione all’insegna della riservatezza. Solo due anni dopo l’inizio della storia il rocker aveva ufficializzato la relazione, mantenendo sempre una netta separazione tra la dimensione artistica e quella sentimentale. Le nozze civili, celebrate dal sindaco di Firenze Dario Nardella, avevano rappresentato uno dei rari momenti in cui l’artista aveva concesso uno sguardo sulla sua sfera affettiva, senza però mai trasformarla in spettacolo pubblico.

Il messaggio di pace

Nel chiudere il suo messaggio, Pelù ha rivendicato il diritto all’intimità: «Non ammetterò quindi nessuna interferenza esterna su questa storia personalissima», ha dichiarato, sottolineando come rimanga «un bellissimo bagaglio umano da preservare col massimo rispetto reciproco». Pelù ha concluso poi con un messaggio di pace: «In un’epoca di guerre e violenza senza precedenti credo che dobbiamo solo volerci bene e lottare tutti uniti per la Pace, il resto è solo distrazione di massa».

