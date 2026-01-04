Sorrentino, Spielberg, gli Avengers, l’Odissea di Nolan e il biopic su Michael Jackson. Tutti i film più attesi del 2026

Previste anche le uscite dei nuovi film di Gabriele Muccino e di Gabriele Salvatores, nonché sequel di lusso come Il Diavolo veste Prada, Toy Story, Scream e Scary Movie

Il successo al botteghino di Checco Zalone riaccende l’hype riguardo i prossimi imperdibili appuntamenti al cinema del 2026. Partendo da titoli italiani, manca poco al primo confronto, quello con Paolo Sorrentino con La grazia, già presentato in concorso all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, ma non ancora distribuito in sala.

L’incontro tra il pubblico e il Presidente della Repubblica portato sul grande schermo dal regista Premio Oscar ed interpretato da Toni Servillo avverrà il 15 gennaio. Un paio di settimane dopo, il 29 gennaio, sarà la volta di Gabriele Muccino e del suo Le cose non dette, dramma con tinte noir tratto dal romanzo Siracusa di Delia Ephron, con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini e la colonna sonora originale curata da Mahmood. Bisognerà aspettare il 5 febbraio invece per rivedere al cinema un altro campione d’incassi natalizi, Christian De Sica, che torna con il divertente giallo Agata Christian – Delitto sulle Nevi, con lui nel cast Lillo Petrolo, Paolo Calabresi e Maccio Capatonda.

Da «Un bel giorno» con Virginia Raffaele a «Il bene comune» con Pandolfi

Un mese dopo, il 5 marzo tutti in sala per il quarto film da regista e protagonista di Fabio De Luigi, Un bel giorno, una commedia romantica con la partecipazione di Virginia Raffaele. Il 12 marzo invece sarà la volta di Rocco Papaleo e il suo film Il bene comune, una commedia con Claudia Pandolfi ambientata nel Parco Nazionale del Pollino. Tornando al tema grandi incassi, nel 2006 Notte prima degli esami di Fausto Brizzi incassò 16,5 milioni di euro, dopo il sequel Notte prima degli esami – Oggi dell’anno dopo, torna con una terza parte nella quale però cambiano i volti dei protagonisti e il ruolo della severa insegnante finisce in mano a Sabrina Ferilli.

Previsto per il 2026 ma ancora senza una data d’uscita ufficiale La Variante di Lüneburg di Gabriele Salvatores, altro Premio Oscar, un noir drammatico ambientato nel mondo degli scacchi, tratto dall’omonimo romanzo di Paolo Maurensig, con protagonista Toni Servillo.

Tutto il calendario delle uscite made in USA

Il 2026 sarà un anno speciale per il cinema internazionale e si comincia subito a gennaio, il 30 esce negli Stati Uniti (non si sa ancora una data precisa per quanto riguarda l’Italia) The Moment, mockumentary ispirato da un’idea della star del pop Charli XCX, che è anche protagonista di questa storia sul duro mondo della discografia. Il 27 febbraio sarà invece la volta del settimo capitolo della saga di Scream, un capitolo speciale del cult horror/comedy che vede tornare tanti membri del cast originale come David Arquette, Matthew Lillard e Scott Foley, che riprenderanno i loro personaggi defunti nei film precedenti.

Il biopic su Michael Jackson e il Diavolo Veste Prada 2

Il 3 aprile adulti e bambini si emozioneranno all’unisono andando a vedere in sala The Super Mario Galaxy Movie, nuova avventura cinematografica dell’idraulico più famoso della storia dei videogame. Uno degli appuntamenti più attesi è certamente quello con Michael, biopic sul re del pop Michael Jackson che per l’occasione sarà interpretato dal nipote Jaafar Jackson. Diretto da Antoine Fuqua, il film, in sala dal 24 aprile, racconterà la prima metà della carriera di Jackson, dagli esordi con i Jackson 5 alla sua fulminea ascesa come artista solista. Qualche giorno dopo, il primo maggio, in sala anche un altro sequel di lusso del quale si è molto discusso negli ultimi tempi dato che molte scene sono state girate in Italia, parliamo de Il Diavolo veste Prada 2. Meryl Streep e Anne Hathaway tornano ad interpretare rispettivamente Miranda Priestly ed Andy Sachs, così come dietro la macchina da presa torna David Frankel; non si sa molto sulla trama.

He-Man e Spielberg

Pane per i denti anche per gli appassionati di fantascienza, The Mandalorian and Grogu infatti sarà il primo film della saga Star Wars ad arrivare sul grande schermo (22 maggio) negli ultimi sette anni. Pare si tratti di trattamento cinematografico dei personaggi principali di The Mandalorian, serie tv disponibile su Disney+. E a proposito di fantascienza, pronto per la sala il 5 giugno il film ispirato a He-Man, basato sull’omonimo giocattolo, fumetto e franchise televisivo; ad interpretate il forzuto eroe in Masters of the Universe sarà Nicholas Galitzine. Il prossimo film di Steven Spielberg, in sala dal 12 giugno, rimane avvolto nel mistero, sebbene sia stato confermato che si tratti di una storia di fantascienza sugli UFO scritta da David Koepp e che nel cast sono compresi Emily Blunt, Josh O’Connor e Colin Firth. Per chi avesse bisogno di un po’ più di leggerezza quello stesso giorno uscirà Scary Movie 6, sesto capitolo della saga/parodia dei più discussi film horror. Anche su questo titolo non ci sono tante informazioni a parte il ritorno nel cast di molti attori già presenti nel film originale del 2000.

Toy Story e l’Odissea di Nolan

La settimana dopo in tanti torneranno in sala per Toy Story 5, che vedrà Woody, Buzz e la banda di giocattoli più famosi della storia del cinema combattere contro un tablet. Anche i Minions avranno un nuovo capitolo della propria storia, il terzo, in uscita l’1 luglio, ma anche su questo film non ci sono notizie riguardo la trama. Ma luglio sarà soprattutto il mese di Christopher Nolan e della sua visione dell’Odissea in sala dal 17 con Matt Damon nei panni di Ulisse, accanto a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron ed Elliot Page.

Tra Spiderman e i segreti di Facebook

Luglio 2026 si concluderà con l’uscita di Spider-Man Brand New Day, 38esimo film della saga Marvel Cinematic Universe e l’ultimo prima di Avengers: Doomsday. Ma l’estate americana non si ferma qui, Ridley Scott infatti il 28 agosto distribuirà il suo The Dog Stars, adattamento dell’omonimo romanzo di fantascienza post apocalittico del 2012 di Peter Heller. Il 2 ottobre invece uscirà nelle sale USA Digger, il film d’azione del regista di Revenant Alejandro González Iñárritu con Tom Cruise. La settimana dopo Aaron Sorkin propone il sequel del suo film da Oscar The Social Network, la pellicola che ha raccontato al mondo la storia dietro l’invenzione di Facebook. Titolo: The Social Reckoning, la storia si concentra su Frances Haugen, una ex ingegnera di Facebook che diventa whistleblower e sul giornalista del Wall Street Journal Jeff Horwitz, che la aiuta a portare alla luce migliaia di documenti interni che rivelano come la piattaforma fosse al corrente dei danni causati dai suoi algoritmi e delle implicazioni negative sui giovani e sulla società.

Il gran finale degli Avengers

Altro imperdibile sequel in uscita il 25 novembre, si tratta del quarto capitolo della saga Ti presento i miei. Greg Focker, ancora Ben Stiller, deve affrontare nuove tensioni familiari quando suo figlio decide di sposarsi e naturalmente se la dovrà vedere con il severo nonno Robert De Niro. Il finale del 2026, a proposito di sequel, ci regalerà anche (l’11 dicembre) quello di Jumanji, arrivato ormai alla quarta pellicola; il regista Jake Kasdan torna per il film, così come Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart. Ma dicembre (18) sarà anche il mese di Avengers: Doomsday, l’ultimo capitolo della saga che riunirà i supereroi Marvel, particolarmente atteso per il ritorno di Robert Downey Jr., ma questa volta nei panni del cattivo Dottor Destino, non di Iron Man, il che negli ultimi anni ha fatto sperare il pubblico in una nuova diramazione della trama. Quello stesso giorno uscirà anche il terzo capitolo di Dune, l’acclamato franchise firmato da Denis Villeneuve, confermato come adattamento del romanzo del 1969 di Frank Herbert Il Messia di Dune.