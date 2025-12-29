Checco Zalone in sala a Bari per «Buen Camino», l’attore ironizza: «Oggi non c’è incasso, sono tutti miei amici qui». Poi la battuta a Decaro – Il video

E mentre in sala si ride, al botteghino «Buen Camino» continua a macinare cifre impressionanti

A Bari la proiezione di «Buen Camino» si è trasformata ieri in uno spettacolo nello spettacolo. Checco Zalone e il regista Gennaro Nunziante sono comparsi a sorpresa al cinema Galleria. Davanti alla platea, Zalone ha improvvisato uno sketch diventato subito virale: «Qui in sala ci sono tutti amici, nessuno ha pagato il biglietto, non c’è incasso. Dovrebbero essere loro a ringraziare me». Poi la stoccata politica, sempre in chiave comica: «Una volta saliva sul palco, adesso è stato eletto», riferendosi ad Antonio Decaro, oggi presidente della Regione Puglia. Prima di uscire, il saluto finale: «Il film sta avendo molto successo, possiamo dire che ne uscirete più leggeri».

I numeri da kolossal

Mentre in sala si ride, al botteghino «Buen Camino» continua a macinare cifre impressionanti. Dopo i 5,6 milioni di euro incassati a Natale, il film ha toccato i 7,9 milioni a Santo Stefano, 6,1 milioni il 27 dicembre e ottimi risultati anche il 28. In quattro giorni ha superato i 27 milioni di euro complessivi, con una media di 34.847 euro in 771 cinema e una quota di mercato del 71,4%.

Natale d’oro per il cinema italiano

Il successo di Zalone traina l’intero settore: Buen Camino e Avatar occupano il primo e secondo posto della classifica natalizia, seguiti da Norimberga con Russell Crowe (oltre 3,4 milioni), Zootropolis 2 vicino ai 16 milioni e Oi vita mia di Pio e Amedeo sopra gli 8 milioni. Buoni segnali anche per i titoli d’autore come Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch e La grazia di Paolo Sorrentino. Nel complesso, il lungo weekend di Natale ha generato oltre 37 milioni di euro al botteghino, uno dei migliori risultati degli ultimi anni.