Checco Zalone fa il boom in sala a Natale: 5,6 milioni di euro di incassi al debutto di «Buen Camino»

Debutto travolgente per Checco Zalone. Nel primo giorno di programmazione di Buen camino, diretto da Gennaro Nunziante, il comico pugliese ha portato al cinema oltre 680mila spettatori incassando ben 5,614 milioni di euro, il miglior risultato di giornata registrato in Italia nel periodo natalizio. A certificarlo sono i dati Cinetel. Il film è uscito ieri 25 dicembre al cinema e ora si piazza nettamente al primo posto della classifica, lasciandosi alle spalle anche Avatar, secondo con 868 mila euro e circa 88 mila biglietti venduti nel giorno di Natale. Il kolossal di James Cameron, però, è in sala dal 17 dicembre e ha finora raggiunto un incasso complessivo di 10,5 milioni di euro.

Così «Buen Camino» traina il botteghino

Per Zalone si tratta dell’ennesima conferma di un rapporto privilegiato con il pubblico del Belpaese. I suoi cinque film precedenti hanno superato complessivamente i 220 milioni di euro al botteghino, quattro dei quali firmati proprio con Nunziante. Il record assoluto resta Quo vado? (2016), che con 65,365 milioni di euro è tuttora il film italiano più visto di sempre nelle sale. Ora il botteghino ha superato i 7 milioni di euro segnando così un ritorno a livelli che non si registravano dal 2011. Buen Camino ha registrato una quota del 78,8% del mercato. Quo Vado nel 2016 aveva conquistato il 65,6% e Tolo Tolo nel 2020 il 75,7%.

Buen camino: di cosa parla il film di Checco Zalore

In Buen camino, Checco Zalone interpreta Checco, figlio unico di un ricchissimo imprenditore del settore dei divani. Vive tra ville, yacht, piscine, personale di servizio e una giovane fidanzata modella. Una vita apparentemente perfetta, dove l’unica vera passione condivisa con gli amici è quella di non lavorare. A incrinare questo equilibrio arriva una notizia improvvisa, la figlia minorenne Cristal, avuta dall’ex moglie Linda, è scomparsa. Checco, che non ha mai davvero esercitato il ruolo di padre, parte alla sua ricerca e scopre, grazie alla migliore amica della ragazza, che la giovane è diretta in Spagna per percorrere da pellegrina il Cammino di Santiago di Compostela, 800 chilometri a piedi alla ricerca di un senso per la propria vita. Costretto a seguirla, Checco affronta così un viaggio fisico e interiore fatto di ostelli fatiscenti, pasti improvvisati, pioggia, freddo e incontri casuali, tentando di ricostruire un rapporto mai davvero iniziato. Alla fine, questo percorso finirà per trasformare entrambi.