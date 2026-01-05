Blitz nella notte a casa di JD Vance a Cincinnati: «Diverse finestre rotte, una persona fermata»

Un sergente della polizia di Cincinnati presente sulla scena ha confermato che una persona è stata presa in custodia, senza però fornire dettagli sulla sua identità

Le forze dell’ordine statunitensi hanno avviato un’indagine nelle prime ore di lunedì mattina presso l’abitazione di Cincinnati del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia locale e del Secret Service, incaricato della protezione delle più alte cariche federali. Secondo quanto riferito dall’emittente locale Wcpo, diverse pattuglie hanno circondato l’area all’alba e gli agenti sono stati visti ispezionare l’interno e l’esterno della casa. Alcune finestre dell’abitazione risultavano visibilmente danneggiate, con vetri rotti, segno di un possibile atto violento o di effrazione. Un sergente della polizia di Cincinnati presente sulla scena ha confermato che una persona è stata presa in custodia, senza però fornire dettagli sull’identità del fermato, sulle eventuali accuse né sulla dinamica dell’accaduto. Al momento non è chiaro se verranno formalizzate incriminazioni.

JD Vance e la famiglia non erano in casa

Stando alle prime informazioni, JD Vance e la sua famiglia non si trovavano in casa al momento dell’incidente. In precedenza, il Comune di Cincinnati aveva annunciato la chiusura delle strade attorno all’abitazione del vicepresidente fino a domenica 4 gennaio, ma le barriere non erano presenti quando la troupe di Wcpo ha raggiunto il luogo questa mattina. Le indagini sono in corso e le autorità non hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni ufficiali. L’episodio ha comunque fatto scattare un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza attorno alla residenza del vicepresidente.