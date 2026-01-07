Ultime notizie Donald TrumpNicolàs MaduroSvizzeraUcrainaVenezuela
Meloni festeggia il Tricolore: «In questa bandiera la storia di chi ha combattuto per la Costituzione»

07 Gennaio 2026 - 10:46 Ugo Milano
giorgia meloni festa tricolore
Il messaggio della premier e delle alte cariche dello Stato per il 229esimo anniversario della bandiera italiana

«Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione». Giorgia Meloni festeggia così, con un post sui social, la giornata del tricolore, che si festeggia ogni 7 gennaio, anniversario dell’ideazione della bandiera nazionale nel 1797 a Reggio Emilia.

Il messaggio di Mattarella

Anche Sergio Mattarella ha voluto ricordare il 229esimo anniversario della nascita del Tricolore. «Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese», spiega il capo dello Stato in una dichiarazione del Quirinale. E aggiunge: «Emblema della Repubblica, è elemento che contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all’estero, alle competizioni sportive, l’identità italiana».

La Russa e «l’estremo sacrificio» degli italiani

Ignazio La Russa, presidente del Senato, dedica invece il proprio messaggio a tutti coloro che hanno perso la vita lottando per l’Italia: «Nel 229º anniversario della nascita del Tricolore rendiamo omaggio al simbolo che rappresenta la nostra Patria, la nostra Storia, l’Unità e l’Identità della nostra Nazione. Negli anni, per questa Bandiera e sotto questa Bandiera, in tanti sono morti: arrivati all’estremo sacrificio per difendere la nostra Nazione o per aiutare altri popoli in difficoltà. Un grande gesto d’amore, un sacrificio che è doveroso ricordare oggi, così come è doveroso essere orgogliosi oggi di essere italiani tenendo alto il nostro amato Tricolore».

Foto di copertina: ANSA/Fabio Frustaci

