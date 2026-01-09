Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno, dal Venezuela (e Trentini) alle spese militari, i temi sul tavolo – La diretta

Giorgia Meloni tiene oggi, 9 gennaio, la conferenza stampa che è ormai diventata di inizio anno. L’unico spazio che la premier concede a domande a tutto campo, al di là dei “punti stampa” a margine dei vertici internazionali. Se l’anno scorso l’evento fu dedicato, almeno in parte, all’emozione per la liberazione di Cecilia Sala, avvenuta il giorno prima – 8 gennaio 2025 – quest’anno, tra i temi internazionali, domina certamente l’attesa per la possibile liberazione di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da più di un anno a Caracas. Nelle ultime ore infatti, la presidente reggente, Delcy Rodriguez, ha avviato la liberazione di un consistente numero di prigionieri “politici” e non, alcuni dei quali con cittadinanza estera. Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, l’attesa è proprio per Trentin e Mario Burlò.

È possibile che i temi internazionali la facciano da padrone nelle tematiche scelte dai giornalisti, viste le tante crisi internazionali aperte, dall’Ucraina all’Iran. Nelle ultime ore si è tornati a parlare anche di spese militari, con nuove tensioni tra Lega (contraria) e resto della maggioranza.