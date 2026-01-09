Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno, dal Venezuela (e Trentini) alle spese militari, i temi sul tavolo – La diretta
Giorgia Meloni tiene oggi, 9 gennaio, la conferenza stampa che è ormai diventata di inizio anno. L’unico spazio che la premier concede a domande a tutto campo, al di là dei “punti stampa” a margine dei vertici internazionali. Se l’anno scorso l’evento fu dedicato, almeno in parte, all’emozione per la liberazione di Cecilia Sala, avvenuta il giorno prima – 8 gennaio 2025 – quest’anno, tra i temi internazionali, domina certamente l’attesa per la possibile liberazione di Alberto Trentini, il cooperante detenuto da più di un anno a Caracas. Nelle ultime ore infatti, la presidente reggente, Delcy Rodriguez, ha avviato la liberazione di un consistente numero di prigionieri “politici” e non, alcuni dei quali con cittadinanza estera. Dopo la liberazione di Luigi Gasperin e Biagio Pilieri, l’attesa è proprio per Trentin e Mario Burlò.
È possibile che i temi internazionali la facciano da padrone nelle tematiche scelte dai giornalisti, viste le tante crisi internazionali aperte, dall’Ucraina all’Iran. Nelle ultime ore si è tornati a parlare anche di spese militari, con nuove tensioni tra Lega (contraria) e resto della maggioranza.
Meloni: «Grazie Venezuela per le prime liberazioni»
Prima dell’avvio della conferenza stampa, Meloni ha diffuso una prima dichiarazione, proprio sul tema Venezuela: «Seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione».
Il Mercosur e il no della Lega
Tra i temi caldi dell’attualità internazionale che probabilmente occuperanno la conferenza stampa di oggi ci sarà, probabilmente, il voto favorevole dell’Italia alla adesione europea al Mercosur. La scelta di Roma, specie dopo il No di Parigi, è fondamentale per sbloccare il dossier, ma la Lega ha fatto, sapere, anche in una intervista a Open di Gian Marco Centinaio, di essere contrarissima all’intesa.