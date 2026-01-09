La Russia ha lanciato un missile ipersonico Oreshnik contro l’Ucraina

Colpita una fabbrica di droni

L’esercito russo ha riferito di aver lanciato un massiccio attacco contro obiettivi in Ucraina durante la notte. Utilizzando il sistema missilistico ipersonico Oreshnik in risposta all’attacco alla residenza presidenziale russa. «Gli obiettivi dell’attacco sono stati raggiunti. Sono stati colpiti gli impianti di produzione dei droni utilizzati nell’attacco terroristico. E le infrastrutture energetiche a supporto del complesso militare-industriale ucraino», ha riferito venerdì il Ministero della Difesa russo, citato da Interfax.

L’attacco

L’attacco «è stato effettuato utilizzando armi di precisione a lungo raggio, terrestri e navali. Tra questi il sistema missilistico mobile a medio raggio Oreshnik, nonché veicoli aerei senza pilota, contro obiettivi critici sul territorio ucraino». Il ministero della Difesa ha dichiarato che l’attacco è stato effettuato in risposta all’attacco terroristico del regime di Kiev alla residenza del Presidente della Federazione Russa nella regione di Novgorod, avvenuto la notte del 29 dicembre. È la seconda volta che la Russia utilizza l’Oreshnik a medio raggio. Secondo Vladimir Putin il missile è impossibile da intercettare a causa della sua velocità dichiarata di oltre 10 volte superiore a quella del suono.

Cos’è il missile ipersonico Oreshnik

Il missile è in grado di trasportare testate nucleari oltre a quelle convenzionali. L’Ucraina ha definito l’accusa russa secondo cui i suoi droni avrebbero tentato di attaccare una delle residenze di Putin nella regione di Novogorod alla fine di dicembre «un’assurda menzogna» progettata per sabotare i già difficili colloqui di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di non credere che l’attacco alla residenza sia avvenuto, ma che “qualcosa” di non correlato sia accaduto nelle vicinanze.

L’aeronautica militare ucraina ha confermato che la Russia ha lanciato un missile Oreshnik dal poligono di Kapustin Yartest, vicino al Mar Caspio. Mosca ha lanciato per la prima volta un Oreshnik – in russo “nocciolo” – contro quella che ha definito una fabbrica militare in Ucraina nel novembre 2024. In quell’occasione, fonti ucraine hanno affermato che il missile trasportava testate fittizie, non esplosivi, e ha causato danni limitati.