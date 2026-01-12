Mattel lancia la sua prima Barbie autistica – Il video

La bambola è stata realizzata in oltre 18 mesi di lavoro in collaborazione con Autistic Self Advocacy Network (Asan), organizzazione per i diritti delle persone autistiche guidata da membri della stessa comunità

Mattel ha presentato la sua prima Barbie autistica. Un progetto sviluppato per offrire «una rappresentazione più accurata e rispettosa delle persone» con autismo. La bambola è stata realizzata in oltre 18 mesi di lavoro in collaborazione con Autistic Self Advocacy Network (Asan), organizzazione per i diritti delle persone autistiche guidata da membri della stessa comunità, coinvolta in tutte le fasi di progettazione. Il nuovo modello entra a far parte della linea «Barbie Fashionistas», la collezione con cui il marchio ha progressivamente ampliato la varietà delle sue bambole, introducente differenti incarnati, tipologie di capelli, corporature, nonché condizioni mediche, come il diabete di tipo 1, e disabilità. «Ogni bambina o bambino merita di potersi riconoscere», ha dichiarato Jamie Cygielman, Global Head of Dolls di Mattel.

I dettagli della Barbie

Dal punto di vista estetico e funzionale, la Barbie – scrive il Guardian – presenta dettagli pensati per richiamare alcune esperienze comuni, come ad esempio uno sguardo leggermente decentrato, che allude alla possibile tendenza a evitare il contatto visivo diretto. Mentre le articolazioni flessibili di gomiti e polsi permettono di riprodurre movimenti ripetitivi, come lo stimming o il battito delle mani, che per alcune persone aiutano a gestire gli stimoli sensoriali o a manifestare emozioni positive. La confezione include inoltre accessori legati alla regolazione sensoriale e alla comunicazione, come un fidget spinner, cuffie antirumore e un tablet che rimanda alle applicazioni di comunicazione aumentativa e alternativa (Aac).

L’abbigliamento

Anche l’abbigliamento è stato progettato in chiave sensory-friendly, con un vestito ampio che limita il contatto diretto tra tessuto e pelle e scarpe con suola piatta, pensate per garantire stabilità e comfort. Secondo Asan, questa bambola rappresenta un passo significativo sul piano della rappresentazione, con un impatto particolarmente rilevante per i più giovani. Il direttore esecutivo Colin Killick ha parlato di un’immagine «autentica e gioiosa» della comunità autistica.

Il lancio della nuova bambola

In occasione del lancio, Barbie ha avviato una collaborazione con diverse figure impegnate nell’advocacy, tra cui la coppia madre-figlia Precious e Mikko Mirage, l’attivista Madison Marilla e la designer e artista visiva Aarushi Pratap, protagonisti di un video pubblicato sul canale YouTube di Mattel. L’azienda ha inoltre annunciato la donazione di oltre mille Barbie autistiche a ospedali pediatrici statunitensi dotati di servizi specializzati per bambini.