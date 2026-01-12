Media: «Abu Mazen ricoverato d’urgenza a Ramallah»

Per l'agenzia di stampa palestinese Wafa, il presidente dell'Anp, 90 anni, si starebbe sottoponendo a «controlli medici»

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, è ricoverato presso l’ospedale Istishari, a Ramallah. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, Abbas si starebbe sottoponendo a «controlli medici di routine». Diversa la versione riportata dal Jerusalem Post, che cita media arabi secondo i quali il leader dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), 90 anni, sarebbe stato ricoverato d’urgenza.

Le ore contate della tregua a Gaza

Nel frattempo, la tregua a Gaza potrebbe avere le ore contate. Mentre gli occhi del mondo sono puntati sull’Iran e le proteste che scuotono il regime degli ayatollah, l’Idf ha elaborato piani per lanciare nuove operazioni militari intensive nella Striscia tra due mesi, a marzo, con un’offensiva mirata a Gaza City volta ad espandere la parte dell’enclave controllata da Israele. A scriverlo è il Times of Israel che cita un funzionario israeliano e un diplomatico arabo. Ma per mettere in atto il suo piano, lo Stato ebraico – stando ancora alle fonti – ha bisogno proprio del sostegno di Washington, che invece continua a spingere per la fase due del cessate il fuoco.

Il piano di emergenza voluto da Netanyahu

Sebbene Netanyahu abbia concordato, nel suo incontro con Trump il mese scorso, di collaborare agli sforzi per far avanzare il cessate il fuoco, il premier israeliano non crede davvero che riusciranno a disarmare Hamas. E ha quindi ordinato alle Idf di preparare un piano di emergenza, secondo il diplomatico arabo citato dal giornale israeliano.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente dell’Anp Abu Mazen ad Atreju, Roma, 12 dicembre 2025