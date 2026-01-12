Il 13 gennaio esce in Italia The Pitt 2 e sarà un’esclusiva HBO Max. Ecco quanto costa la nuova piattaforma

La nuova piattaforma distribuirà in esclusiva serie come A Knight of the Seven Kingdoms, Harry Potter e l'italiana Portobello

The Pitt, nuovo medical drama che ha messo d’accordo pubblico e critica, si è portato a casa due Golden Globe molto importanti: quello per la Migliore serie drammatica e quello per il Miglior attore in una serie drammatica, andato a Noah Wyle. E adesso arriva la seconda stagione.

I Golden Globe sono solo gli ultimi premi raccolti dalla serie che sta rapidamente raccogliendo l’eredità di cult come E.R. o Grey’s Anatomy. La prima stagione infatti ha già vinto cinque Emmy, tre Critics’ Choice Awards, quattro Television Critics Association Awards, un Gotham Awards e tre Astra TV Awards. Nonché, molto importante per la salute di una serie tv, ottime recensioni sulle piattaforme Rotten Tomatoes e Metacritic.

La trama

Ogni stagione di The Pitt copre un singolo turno di 15 ore nell’immaginario Trauma Medical Center di Pittsburgh, in particolare nel pronto soccorso, detto appunto The Pitt (Il pozzo). 15 puntate da un’ora dunque, più o meno lo stesso metodo narrativo della serie 24. Protagonista il dottor Michael “Robby” Robinavitch (il dottor Carter di E.R.), brillante medico alle prese con il doloroso ricordo della perdita del suo mentore durante l’emergenza sanitaria legata al Covid e quattro membri del suo staff, tra studenti e specializzandi.

Dove e quanto costa vederla

La seconda stagione di The Pitt sarà disponibile dal 13 gennaio e rappresenterà il lancio ufficiale in Italia di HBO Max, nuova piattaforma per contenuti video da visualizzare in streaming, quindi non basterà un abbonamento Sky, se ne dovrà sottoscrivere un altro, disponibile naturalmente, come tutte le altre piattaforme, su tutti i dispositivi. HBO Max propone tre diversi piani d’abbonamento: quello Base con pubblicità a 5,99€ al mese, quello Standard a 11,99€ al mese (senza pubblicità e in Full HD) e quello Premium a 16,99€ al mese (con visione in 4K Ultra HD su quattro dispositivi).

Cosa troveremo su HBO Max

Con queste cifre, oltre a The Pitt 2 si potranno visionare in esclusiva tutti i prodotti HBO come lo spin-off di Game of Thrones dal titolo A Knight of the Seven Kingdoms o l’attesissima serie evento Harry Potter. Ma non solo, il ricco calendario della nuova piattaforma prevede anche produzioni originali italiane come Portobello, la serie con Fabrizio Gifuni per la regia di Marco Bellocchio cui debutto è previsto il 20 febbraio e che racconta la triste vicenda giudiziaria che ha coinvolto il conduttore Enzo Tortora, presentata fuori concorso alla 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma anche la serie sul femminicidio di Melania Rea e quella che ripercorre la vita della mitica Gina Lollobrigida.