Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
CULTURA & SPETTACOLOBianca BerlinguerMediasetTvVideo

Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri, le rassicurazioni e le scuse agli spettatori. Ecco cos’è successo – Il video

13 Gennaio 2026 - 23:20 Ugo Milano
embed
Look anomalo per la conduttrice di «È sempre Cartabianca» al rientro dopo la pausa natalizia. Le spiegazioni in diretta tv

Il lungo conciliabolo introduttivo con Mauro Corona, gli approfondimenti e le interviste, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alla tiktoker Rita De Crescenzo. I grandi temi di dibattito interno e internazionale. Sarebbe stato un ritorno in onda del tutto “normale” per È sempre Cartabianca nel 2026, se non fosse per un dettaglio: il look “anomalo” di Bianca Berlinguer. La conduttrice ex Rai ora accasatasi a Mediaset si è presentata infatti sul palco del suo talk show con degli occhiali a vistose lenti scure. A svelare la ragione della stranezza è stata fin da subito la stessa Berlinguer, scusandosi per l’inconveniente coi telespettatori. «Vi chiedo scusa da subito perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio, niente di grave però è ancora troppo presto per sostenere le luci di uno studio che sono molto forti e luminose quindi per tutta la puntata manterrò questi occhiali un pochino più scuri».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Gli 800 mila euro di soldi pubblici per il doc di Fabrizio Corona su Netflix

2.

Evelina Sgarbi non molla: «Da domani cercheremo informazioni sul patrimonio di mio padre. Finiamola con la favoletta della fidanzata innamorata»

3.

Luca Barbareschi contro Report e Sigfrido Ranucci: «Il suo consulente mi spia»

4.

Matteo Bassetti trascina Heather Parisi in tribunale. Aveva scritto: «Presidente Trump, metta sul radar questo professore italiano»

5.

Sean Penn si accende una sigaretta durante i Golden Globe 2026 – La foto virale

leggi anche
striscia la notizia ezio greggio enzo iacchetti
CULTURA & SPETTACOLO

Enzo Iacchetti torna a condurre Striscia la notizia, il balzo in prima serata dopo l’exploit a Cartabianca

Di Davide Aldrigo
enzo iacchetti gaza minacce morte
ATTUALITÀ

Enzo Iacchetti denunciato dall’Ucei per istigazione all’odio razziale: «Antisemitismo degno di Hitler dalla Berlinguer». Ecco cos’aveva detto – Il video

Di Ugo Milano
CULTURA & SPETTACOLO

È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti a Eyal Mizrahi: «Cosa hai detto stro**o? Ti prendo a pugni»

Di Ugo Milano