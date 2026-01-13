Bianca Berlinguer torna in tv con gli occhiali scuri, le rassicurazioni e le scuse agli spettatori. Ecco cos’è successo – Il video

Look anomalo per la conduttrice di «È sempre Cartabianca» al rientro dopo la pausa natalizia. Le spiegazioni in diretta tv

Il lungo conciliabolo introduttivo con Mauro Corona, gli approfondimenti e le interviste, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani alla tiktoker Rita De Crescenzo. I grandi temi di dibattito interno e internazionale. Sarebbe stato un ritorno in onda del tutto “normale” per È sempre Cartabianca nel 2026, se non fosse per un dettaglio: il look “anomalo” di Bianca Berlinguer. La conduttrice ex Rai ora accasatasi a Mediaset si è presentata infatti sul palco del suo talk show con degli occhiali a vistose lenti scure. A svelare la ragione della stranezza è stata fin da subito la stessa Berlinguer, scusandosi per l’inconveniente coi telespettatori. «Vi chiedo scusa da subito perché in questo periodo ho dovuto fare un piccolo intervento a un occhio, niente di grave però è ancora troppo presto per sostenere le luci di uno studio che sono molto forti e luminose quindi per tutta la puntata manterrò questi occhiali un pochino più scuri».