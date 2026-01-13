Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀCesenaForlìRavennaTerremoti

Due scosse di terremoto nel Ravennate, magnitudo tra 4 e 4.5: gente in strada e treni sospesi

13 Gennaio 2026 - 10:50 Alba Romano
embed
terremoto forlì
terremoto forlì
Al momento non risultano danni a cose o persone. Il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele de Pascale: «È scattata la procedura per eventi sismici»

Una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita alle 9.27 in Romagna, con epicentro a sette chilometri da Russi, in provincia di Ravenna, a una profondità di 23 chilometri. Due minuti più tardi, come comunicato dalla sala sismica dell’Ingv di Roma, è seguita una seconda scossa di magnitudo 4.1, con epicentro a otto chilometri da Faenza, sempre nel Ravennate e poco distante dal primo evento. Paura e apprensione tra la popolazione, con molte persone scese in strada, ma non risultano danni a cose o persone. I vigili del fuoco di Forlì-Cesena segnalano che hanno ricevuto diverse chiamate della popolazione, principalmente per richieste di chiarimenti. Sono in corso alcuni sopralluoghi precauzionali.

De Pascale: «Attivata la centrale operativa per gli eventi sismici»

È immediatamente scattata la procedura per eventi sismici. «A Bologna è attiva la Centrale operativa regionale nella sede dell’Agenzia di sicurezza territoriale e protezione civile, coordinata dal direttore Massimo Camprini, i cui operatori formati sono già nel territorio per le prime verifiche, già avviate anche dai vigili del fuoco». Lo scrive sui social il presidente emiliano-romagnolo Michele de Pascale, in seguito alle due scosse di terremoto, che si sono registrate nella provincia di Ravenna e avvertite molto chiaramente anche in quella di Forlì-Cesena. «Anche i Comuni – continua de Pascale – hanno attivato le procedure previste, in primo luogo facendo uscire gli alunni dalle scuole. Aperti i Centri operativi comunali nelle aree interessate. Molto spavento nella popolazione, ma al momento non risultano danni a persone e edifici ma sono in corso le verifiche sulle segnalazioni arrivate».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Castiglion Fiorentino e i quattordici morti in soli 10 giorni. Il sindaco: «Non è normale, dobbiamo capire»

2.

Semestre filtro, gli studenti ammessi a Medicina… in Albania

3.

Una sfida online dietro il suicidio del 13enne a Viterbo?

4.

«Gli ustionati sciano»: bufera sulla vignetta di Charlie Hebdo sulla strage di Crans-Montana

5.

Maestro aggredito da Don Alì, le suore chiedono un risarcimento da un milione di euro alla gang del tiktoker

leggi anche
terremoto forlì
ATTUALITÀ

Due scosse di terremoto nel Ravennate, magnitudo tra 4 e 4.5: gente in strada e treni sospesi

Di Alba Romano
terremoto peru
ESTERI

Terremoto in Perù, 25 feriti

Di Alba Romano
terremoto giappone
ESTERI

Terremoto di magnitudo 6.7 in Giappone: scatta l’allerta tsunami

Di Alba Romano
ESTERI

Giappone, notte di paura per il terremoto di magnitudo 7,6. Evacuate 94mila persone, trema anche Tokyo: rientra l’allerta tsunami – I video

Di Ugo Milano
Terremoto giappone
ESTERI

Il momento della scossa in una casa e le auto che tremano: le immagini dai social del terremoto in Giappone – Il video

Di Giulia Norvegno