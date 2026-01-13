Ultime notizie Donald TrumpGiorgia MeloniIranUcrainaVenezuela
ESTERIHezbollahIsraeleLibanoONUSparatorie

Colpi di mortaio contro i caschi blu in Libano, l’Onu punta il dito contro Israele. L’Idf: «Abbiamo colpito solo Hezbollah»

13 Gennaio 2026 - 18:19 Ugo Milano
embed
unifil spari idf caschi blu libano
unifil spari idf caschi blu libano
La denuncia della missione Unifil sui colpi sparati lunedì a Yaroun. Lo stato maggiore della Difesa spagnolo: «Israele ha aperto il fuoco contro i nostri soldati»

«Ieri sera, due possibili colpi di mortaio luminosi hanno colpito l’eliporto e il cancello principale di una posizione dell’Unifil a sud-ovest di Yaroun. Le forze di pace si sono immediatamente rifugiate per la loro sicurezza. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito». Lo rende noto sui social l’Unifil, la missione di pace dell’Onu in Libano, che punta il dito contro l’esercito di Israele e gli ricorda «il suo obbligo di garantire la sicurezza delle forze di pace e di cessare le attività che mettono in pericolo loro e le loro posizioni».

L’Idf nega ogni responsabilità

L’esercito israealiano (Idf), però, non ci sta. E in una nota smentisce le affermazioni dell’Unifil, affermando di aver preso di mira solo le infrastrutture terroristiche di Hezbollah vicino alla città di Khiam. Secondo l’esercito, pochi minuti dopo l’attacco, l’Unifil ha chiesto la cessazione del fuoco, sostenendo che l’attacco fosse avvenuto nei pressi dei caschi blu operativi nella zona.

L’accusa dell’esercito spagnolo

A confermare la ricostruzione dell’Unifil ci pensa invece lo stato maggiore della Difesa spagnolo, che accusa l’esercito di Israele di aver aperto il fuoco ieri contro una pattuglia spagnola di caschi blu impegnati in Libano. L’attacco, spiega Madrid, è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, quando tre tank da combattimento israeliani hanno preso posizione a nord della cosiddetta buffer zone nell’area di responsabilità del Battaglione spagnolo (Spanbatt) della Brigata Est dell’Unifil, guidata dal generale Antonio Bernal Martin, che sta contribuendo al mantenimento della pace al sud del Libano. Dopo gli spari, la pattuglia di Spanbatt è ripiegata in una zona sicura, per poi tornare alla base Miguel de Cervantes, mentre i carri israeliani si sono ritirati nelle retroguardie.

Foto di copertina: EPA/Wael Hamzeh

Articoli di ESTERI più letti
1.

Annamaria Bernardini de Pace: «La Svizzera deve dare 50 miliardi per la strage di Crans-Montana»

2.

Roberto Saviano, Crans-Montana e la mafia: «Da dove vengono i soldi dei Moretti?»

3.

Anche von der Leyen vuole “comprare” la Groenlandia: «500 milioni per Nuuk»

4.

Media russi: «Riserve auree iraniane in volo verso Mosca». Le proteste non si fermano: «Oltre 500 morti»

5.

Venezuela, Alberto Trentini libero dopo 423 giorni. Le prime parole: «Posso fumarmi una sigaretta? Sono felice, non sono stato maltrattato»

leggi anche
Guido Crosetto soldati
ESTERI

Il piano di Crosetto per l’esercito nel 2026: «In Libano anche senza l’Onu, per la Nato non un soldato in più. Gaza? È peggio dell’Afghanistan»

Di Simone Disegni
ATTUALITÀ

Papa Leone vola in Turchia e Libano. La mazza da baseball portafortuna e la battuta sul Conclave: «Forse mi son perso qualcosa…» – Il video

Di Diego Messini
raid-israeliani-libano
ESTERI

Raid israeliano su Beirut, l’ufficio del premier Netanyahu: «Attaccato il numero due di Hezbollah»

Di Ugo Milano
papa leone xiv turchia libano viaggio apolostico
ESTERI

Turchia e Libano, ecco il primo viaggio di papa Leone XIV in nome dell’unità cristiana: «Esaudisce le ultime promesse di Francesco»

Di Ugo Milano