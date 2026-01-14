Videogiochi, qualcuno ha creato per GTA una missione ispirata all’omicidio di Charlie Kirk

La casa di produzione del noto videogame è subito corsa ai ripari ma i video delle partite già giocate girano online

L’omicidio di Charlie Kirk ha ispirato alcuni utenti di Grand Theft Auto, uno dei più popolari videogame di sempre, per la creazione di una “missione” che riproduce i tragici fatti della Utah Valley University, quando il noto attivista conservatore statunitense è stato colpito mortalmente da un proiettile. GTA, così è convenzionalmente abbreviato il titolo del videogioco, ha rivoluzionato la drammaturgia del settore da quando è stato rilasciato nel 1997, sviluppato dallo studio scozzese DMA Design (che poi diventerà Rockstar), perché per la prima volta l’utente non era il buono della storia. Per cui ampio spazio per investimenti gratuiti di persone, uso di armi contro innocenti, fughe dalla polizia, furti d’auto, quasi tutto il campionario di reati possibili in piena libertà, naturalmente virtuale. Di recente sui social, ma non nei profili ufficiali della casa di produzione o del gioco, sono comparsi video che pubblicizzavano la missione We Are Charlie Kirk, che permette all’utente di interpretare un cecchino in piedi sotto una tettoia nel campus dell’Università di San Andreas, a Los Santos, che sarebbe una città fittizia dell’universo di GTA, un chiaro riferimento a Los Angeles.

Tutto eliminato…ma chi è stato?

Il sito americano TMZ ha contattato la Rockstar che ha confermato che le missioni che imitano l’omicidio di Kirk hanno iniziato a comparire poco dopo il rilascio di una nuova funzionalità online per gli utenti, ma sono state segnalate immediatamente al team di sicurezza e cancellate. Non solo, la parola “Charlie Kirk” è stata aggiunta alla lista di volgarità online non accettate dalla piattaforma. Il problema è che quella missione è stata già giocata e quelle partite registrate, diventando video che stanno girando online. Rockstar ha definito la situazione inaccettabile e non è chiaro se e in che modo chi ha creato queste missioni sarà rintracciato.