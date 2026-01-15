Arezzo, crolla una palazzina dopo esplosione. Tre i feriti, due in gravi condizioni

Il cedimento intorno alle 17,20 circa, in località "Il Matto", alle porte della città

Sono 3 i feriti di cui 2 gravi le vittime del crollo di una palazzina, avvenuto in seguito a un’esplosione, intorno alle 17,20 circa, in località “Il Matto” alle porte di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze. I feriti, secondo quanto riporta Agi, sarebbero una donna in gravi condizioni e un uomo che è stato soccorso ed è stato trasportato anche lui all’ospedale San Donato. Una terza persona, un’altra donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata proiettata dall’esplosione all’esterno della palazzina. Le sue condizioni sarebbero gravi ed la stanno portando in ospedale con l’elisoccorso Pegaso.

Il crollo e l’incendio

L’esplosione è avvenuta in una palazzina a due piani. Le strade di accesso alla zona sono state temporaneamente chiuse per consentire ai mezzi e al personale di soccorso di operare. Dopo lo scoppio si è verificato un parziale crollo oltre a un incendio. Proseguono le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco tra le macerie per scongiurare la presenza di altre persone rimaste coinvolte.

(in aggiornamento)