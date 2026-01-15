Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
ATTUALITÀArezzoEsplosioniToscana

Arezzo, crolla una palazzina dopo esplosione. Tre i feriti, due in gravi condizioni

15 Gennaio 2026 - 19:08 Stefania Carboni
embed
arezzo esplosione
arezzo esplosione
Il cedimento intorno alle 17,20 circa, in località "Il Matto", alle porte della città

Sono 3 i feriti di cui 2 gravi le vittime del crollo di una palazzina, avvenuto in seguito a un’esplosione, intorno alle 17,20 circa, in località “Il Matto” alle porte di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118 che ha attivato il gruppo maxi emergenze. I feriti, secondo quanto riporta Agi, sarebbero una donna in gravi condizioni e un uomo che è stato soccorso ed è stato trasportato anche lui all’ospedale San Donato. Una terza persona, un’altra donna, secondo quanto appreso, sarebbe stata proiettata dall’esplosione all’esterno della palazzina. Le sue condizioni sarebbero gravi ed la stanno portando in ospedale con l’elisoccorso Pegaso.

Il crollo e l’incendio

L’esplosione è avvenuta in una palazzina a due piani. Le strade di accesso alla zona sono state temporaneamente chiuse per consentire ai mezzi e al personale di soccorso di operare. Dopo lo scoppio si è verificato un parziale crollo oltre a un incendio. Proseguono le operazioni di ricerca dei vigili del fuoco tra le macerie per scongiurare la presenza di altre persone rimaste coinvolte. 

(in aggiornamento)

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Occhiali smart in Aula, un deputato M5s riprende l’intervento di Conte sulla liberazione di Trentini

2.

La bidella che “viaggiava” ogni giorno tra Napoli e Milano arrestata per stalking: «Perseguitava Eugenia Carfora, preside di Caivano»

3.

Anna Siena morta per la gravidanza mai scoperta, condannato a due anni il medico che le diagnosticò una lombosciatalgia

4.

«Sergiu Tarna ricattava Riccardo Salvagno con un video gay»

5.

Il babysitter di Padova trovato con centinaia di foto e video pedopornografici

leggi anche
undicenne scappa prende treno
ATTUALITÀ

Litiga in casa per il cellulare: undicenne scappa e prende il treno. Rintracciato dalla polizia

Di Alba Romano
nada cella
ATTUALITÀ

Omicidio Nada Cella, la sentenza dopo 30 anni: Cecere condannata a 24 anni, Soracco a due. Il delitto della giovane segretaria e la svolta

Di Cecilia Dardana
annabella martinelli
ATTUALITÀ

Nello zaino di Annabella Martinelli bigliettini dove annuncia il suicidio. La 22enne trovata morta, impiccata, vicino a dove aveva lasciato la bici

Di Ugo Milano