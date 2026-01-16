Ultime notizie Chiara FerragniDonald TrumpGroenlandiaIranUcrainaVenezuela
Milano, 70enne trovato morto sotto un mobile di casa con la gola tagliata: arrestato un giovane

16 Gennaio 2026 - 08:15 Alba Romano
È accaduto questa notte quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi

Un uomo di 70 anni è stato trovato morto con una profonda ferita alla gola all’interno di un appartamento in via delle Peonie a Rozzano, nell’hinterland sud di Milano. Per l’omicidio è stato arrestato un giovane di 21 anni, di origine straniera, individuato dai carabinieri come il presunto responsabile. Il dramma si è consumato nella notte, quando i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati chiamati perché un giovane minacciava di suicidarsi.

La ricostruzione

Una volta entrati nell’appartamento, le forze dell’ordine hanno trovato i locali completamente a soqquadro. Nel tentativo di ripristinare l’ordine, spostando alcuni mobili, i militari hanno fatto la macabra scoperta: sotto uno di questi giaceva il corpo senza vita del 70enne. Il giovane è stato immediatamente fermato e arrestato con l’accusa di omicidio. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e chiarire il movente del delitto.

