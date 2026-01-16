Usa, tiktoker si nasconde in un supermercato per la «sfida di 24 ore»: scoperto e arrestato in diretta – Il video

Il 18enne era entrato nel punto vendita circa 45 minuti prima dell’orario di chiusura e si era poi nascosto tra i letti per cani

Un giovane tiktoker è stato arrestato in un supermercato Walmart della Florida dopo aver tentato di portare a termine una «sfida di 24 ore» all’interno della struttura, documentando l’esperimento in diretta su TikTok. Si tratta di Isaac M. Hurley, 18enne indicato nel verbale di arresto come senza fissa dimora. Secondo la ricostruzione della polizia, il ragazzo era entrato nel punto vendita circa 45 minuti prima dell’orario di chiusura delle 23 e si era poi nascosto tra i letti per cani con l’intenzione di trascorrere la notte all’interno del negozio. La sua presenza è stata scoperta mentre alcuni dipendenti erano ancora al lavoro per terminare i compiti notturni. Quando gli agenti sono intervenuti, Hurley stava ancora registrando il video sul suo telefono.

L’arresto del tiktoker senza fissa dimora

Il furto di un caricatore per iPhone

Nel corso dell’intervento della polizia, il ragazzo ha spiegato di aver deciso di rifugiarsi nel Walmart dopo essere stato cacciato una settimana prima dalla casa dei genitori in Tennessee e da un precedente alloggio nella contea di Sarasota, cercando un posto dove dormire. Hurley ha anche ammesso di aver rubato un caricabatterie per iPhone dal valore di 16 dollari. Arrestato con le accuse di scasso di struttura abitata e furto, ha firmato un avviso di divieto di accesso al Walmart e ha consegnato il suo iPhone 12 Mini, sequestrato come prova. Il manager del negozio ha confermato la volontà di procedere con le accuse. Il tiktoker è stato, infine, rilasciato dal carcere della contea il giorno successivo, dopo il pagamento di una cauzione di 1.500 dollari.