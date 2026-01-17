Emmanuel Macron con gli occhiali da sole alla riunione, cosa ha avuto: «Dovrete sopportarmi così» – Il video

Le battute nei giorni scorsi sugli «occhi delle tigre» del presidente francese a chi avevano notato l'anomalia all'occhio destro. La spiegazione

Emmanuel Macron si è presentato venerdì all’Eliseo con occhiali da sole bluastri durante una riunione sul futuro istituzionale della Nuova Caledonia, alla quale hanno partecipato la presidente dell’Assemblea Nazionale Yael Braun-Pivet, il presidente del Senato Gérard Larcher e rappresentanti di diversi gruppi politici del Congresso del territorio d’oltremare nel Pacifico. «Vi prego di scusarmi per questi occhiali che sono legati a un problema benigno», ha spiegato il presidente francese all’inizio dell’incontro citato da Le Parisien. Macron ha poi aggiunto: «Sono obbligato a portarli per un po’ di tempo, quindi dovrete sopportarmi così». Il look insolito arriva dopo che giovedì Macron si era presentato alla cerimonia degli auguri alle Forze armate sulla base militare di Istres, nelle Bouches-du-Rhône, con l’occhio destro visibilmente iniettato di sangue.

L’ironia sull’«occhio della tigre»

Già durante l’evento con i militari il presidente aveva minimizzato la questione definendola «solo una banalità», provando a sdrammatizzare con una battuta: «Vedeteci semplicemente un riferimento all’occhio della tigre. Per chi conosce il riferimento, è un segno di determinazione», aveva ironizzato Macron citando il celebre brano della colonna sonora di Rocky III, rilanciato in Italia senza particolare fortuna anche da Enrico Letta, agli inizi della sua avventura finita in meno di due anni alla guida del Pd.

Che cos’ha agli occhi Emmanuel Macron

Dall’Eliseo hanno poi chiarito che Macron avrebbe avuto una rottura di un vaso sanguigno nell’occhio destro. Motivo per cui è apparso molto arrossato.