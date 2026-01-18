Ultime notizie Giorgia MeloniGroenlandiaIranPrivacyScuola
La doppia beffa del milanista Füllkrug derubato in hotel, bottino da mezzo milione: la foto alla moglie e la trasferta a cui non doveva esserci

18 Gennaio 2026 - 08:18 Giulia Norvegno
Füllkrug
Füllkrug
Il bomber tedesco aveva appena esultato per la vittoria contro il Como. Tornato in hotel, l'umore è nettamente cambiato

Niclas Füllkrug, centravanti del Milan arrivato in prestito dal West Ham a dicembre, è rientrato venerdì sera nella sua camera dell’Hotel Melià in via Masaccio – lussuoso cinque stelle in zona Fiera – scoprendo che qualcuno aveva forzato la cassetta di sicurezza portando via quattro orologi e una decina di gioielli per un valore complessivo di circa mezzo milione di euro. Il trentaduenne tedesco aveva lasciato l’albergo mercoledì mattina alle 10.50 per raggiungere Milanello e prepararsi alla trasferta di Como, dopo aver spedito via WhatsApp alla moglie una foto con l’orologio appena prelevato e indossato. Come ricostruisce Massimo Pisa su Repubblica, da quel momento la serratura elettronica collegata al desk non ha più emesso segnali fino al rientro del giocatore alle 21 di venerdì, quando ha trovato la cassetta scardinata. Tra la refurtiva sparita: tre Patek Philippe, un Omega Automatic e monili Van Cleef & Arpels appartenenti alla moglie Lisa, braccialetti, anelli e orecchini a cui la coppia era particolarmente legata per ragioni affettive.

Le indagini su impronte e telecamere

Gli investigatori del commissariato Sempione e della Squadra mobile escludono l’ipotesi di un colpo su commissione. Sebbene non fosse un segreto che Füllkrug alloggiasse nell’hotel della catena spagnola, nessuno conosceva il numero della camera né che all’interno ci fosse una cassaforte da svaligiare. Per questo motivo gli inquirenti stanno tracciando i movimenti e gli orari del personale di servizio. Le telecamere interne, setacciate dalla Scientifica, non mostrano al momento movimenti anomali attorno alla porta della stanza del calciatore, ma le impronte e le tracce biologiche rilevate all’interno potrebbero fornire indicazioni preziose. La denuncia è stata formalizzata ieri pomeriggio da Giacomo Marconi, player care manager del Milan, incaricato dal centravanti tedesco.

Il bomber tedesco senza assicurazione

Per Füllkrug la beffa è stata doppia. Innanzitutto perché il tedesco non risulterebbe neanche assicurato sul furto dei preziosi. E poi quel giorno contro il Como neanche doveva giocare, visto il piccolo infortunio rimediato contro la Fiorentina. Ma il tedesco non si è negato a Max Allegri, che lo ha portato in panchina contro la squadra di Fabregas. Füllkrug aveva anche festeggiato il rientro con un post su Instragam in cui aveva scritto: «Back at it!», cioè tornato al lavoro. Ma dopo aver salutato i compagni e tornato in hotel, Füllkrug ha scoperto la sua cassetta di sicurezza ormai vuota.

