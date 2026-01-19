Anguillara, il minuto di rumore degli studenti in ricordo di Federica Torzullo: «Un’altra donna morta per mano del patriarcato»

La senatrice Valente (Pd): «A ucciderla un uomo "per bene". La cultura del possesso e della sopraffazione si annida nella normalità»

Gli studenti del liceo scientifico Vian di Bracciano, che ha sede anche ad Anguillara, hanno osservato un minuto di rumore in ricordo di Federica Torzullo, la donna di Anguillara Sabazia uccisa dal marito Claudio Carlomagno e il cui cadavere è stato trovato nella giornata di ieri, domenica 18 gennaio. A darne notizia è la Rete degli studenti medi del Lazio, che hanno organizzato l’iniziativa per protestare contro l’ennesimo femminicidio.

Il «minuto di rumore» degli studenti

«La comunità scolastica tutta, in un momento di dolore collettivo per il territorio, sceglie di non rimanere in silenzio e di denunciare, ancora una volta, la morte di una donna per mano del patriarcato», spiega in una nota l’associazione studentesta. «Per Federica, per tutte e per nessun’altra, in ricordo di Federica e di tutte le altre donne ci mobilitiamo. Vogliamo educazione sessuo-affettiva nelle scuole per contrastare la violenza di genere».

Contestato anche l’occultamento di cadavere

A Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo accusato di omicidio aggravato, si somma ora anche la contestazione di occultamento di cadavere. L’uomo è stato portato in carcere a Civitavecchia dopo il ritrovamento del corpo della moglie, interrato in una buca scavata con un mezzo meccanico, ricoperta da rovi all’interno di un fondo attiguo a quello in cui ha sede la ditta di movimento terra della famiglia dell’uomo, ad Anguillara. I pm conferiranno l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia sul corpo della donna e chiederanno al gip la convalida del fermo. Intanto si cerca ancora l’arma del delitto, mentre l’esito degli esami sulle tracce ematiche repertate dai carabinieri è atteso fra il weekend e l’inizio della prossima settimana.

Valente (Pd): «La violenza maschile si annida nella normalità»

La morte di Federica Torzullo fa tornare i femminicidi anche sotto i riflettori della politica. «Ciò che sconvolge del femminicidio di Anguillara é proprio ciò che dovrebbe far riflettere chi ancora mette in discussione l’esistenza di una cultura patriarcale nel nostro Paese e la necessità, per esempio, di una legge sul consenso che la limiti», è il commento di Valeria Valente, senatrice del Pd e componente della bicamerale sul femminicidio. L’esponente dem mette in evidenza come a compiere l’omicidio, secondo l’accusa, sia stato «un uomo integrato nella comunità, un imprenditore con un’azienda di famiglia, uno definito da tutti ‘per bene’». Ed è proprio in questa normalità, conclude Valente, «che si annida la cultura del possesso e della sopraffazione maschile».

