Trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo, la scoperta dopo la scomparsa della 41enne

Trovata una mano che emerge dal terreno all'interno dell'azienda di Claudio Carlomagno. La possibile svolta dopo la scomparsa della donna lo scorso 9 gennaio

I carabinieri hanno trovato un corpo nell’azienda del marito di Federica Torzullo, la donna scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. I carabinieri sono all’interno della sede operativa della ditta. Dalle prime informazioni, al momento emergerebbe solo il ritrovamento di una parte del cadavere.

A emergere dal terreno durante gli scavi degli inquirenti, riporta il Messaggero, sarebbe stata una mano, che potrebbe essere della donna scomparsa dallo scorso 9 gennaio. Il ritrovamento è avvenuto nella sede operativa di via comunale di San Francesco, dove Claudio Carlomagno ha la sua attività e i suoi camion.

Le tracce di sangue e l’invito a costituirsi

La posizione dell’uomo rischia ora di aggravarsi in modo definitivo, con il prevedibile arresto che potrebbe arrivare in giornata. A suo carico si sono accumulati indizi sempre più pesanti. Al punto che lo stesso procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, lo ha inviato a costituirsi direttamente, ricorda il Corriere della Sera. Nelle ore precedenti, gli inquirenti avevano ritrovato «tracce ematiche dappertutto», aveva detto Liguori. Il procuratore si riferiva al sangue rinvenuto dal Ris di Parma nella casa della coppia, oltre che sugli abiti da lavoro di Carlomagno, nella sua auto. Le tracce erano state trovate anche in una cava e su un mezzo meccanico, che era parcheggiato nell’azienda dell’uomo.

In aggiornamento