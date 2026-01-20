Renzi si accende una sigaretta accanto alla foto di Khamenei in fiamme, la protesta all’ambasciata dell’Iran a Roma – Il video

Il gesto trae ispirazione da una foto diventata simbolo delle proteste a Teheran, che mostra una ragazza accendere una sigaretta utilizzando una foto in fiamme della Guida Suprema

Matteo Renzi si è acceso una sigaretta davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma accanto all’immagine in fiamme della Guida Suprema del Paese Ali Khamenei. È il gesto simbolico scelto dal leader di Italia Viva, in via Nomentana, per manifestare solidarietà al popolo iraniano vittima di una repressione sanguinosa per le proteste anti regime. «Sono qui con alcuni amici di Italia Viva al fianco di un popolo che lotta per la propria libertà», ha spiegato l’ex presidente del Consiglio, accanto ad altri partecipanti con una foto in mano della Guida Suprema che andava a fuoco. Il gesto trae ispirazione da una fotografia diventata simbolo delle proteste in Iran, che mostra una giovane donna accendere una sigaretta utilizzando una foto in fiamme di Ali Khamenei, in segno di sfida al regime. L’immagine è diventata virale sui social come espressione di dissenso e solidarietà internazionale alle manifestazioni antigovernative che attraversano il Paese.

«Siamo qui perché non lo fa nessun altro»

Renzi ha sottolineato le ragioni della sua presenza davanti alla sede diplomatica iraniana parlando di repressione e violenze. «Ci sono ragazzi di vent’anni impiccati, ragazze violentate solo perché sono scese in strada a Teheran e che come unica “colpa” hanno quella di volere libertà», ha detto. Da qui la scelta di un presidio che, a suo dire, pochi altri hanno avuto il coraggio di organizzare: «Siamo qui perché non lo fa nessun altro».

Il presidio all’ambasciata dell’Iran

Durante la manifestazione non è mancato un breve momento di tensione, quando due cittadini iraniani intervenuti al presidio hanno iniziato a discutere animatamente sull’ipotesi di un ritorno dello Scià come guida politica del Paese. Il confronto è stato rapidamente interrotto dallo stesso Renzi, che ha invitato alla calma: «Ragazzi, non iniziamo a litigare o è la fine…». Il sit-in si è poi concluso senza ulteriori tensioni. Il video di Renzi con la sigaretta è stato pubblicato su X da lui stesso. «L’immagine della ragazza iraniana che fuma una sigaretta accesa con una foto in fiamme dell’Ayatollah Khamenei ha fatto il giro del mondo. Oggi l’attenzione sull’Iran è scesa ma in queste ore migliaia di ragazzi vengono impiccati nel silenzio del mondo. Abbiamo voluto replicare il gesto della sigaretta per richiamare l’attenzione dei media. E per dire che non ci stancheremo di gridare donna, vita, libertà», ha spiega il leader di Italia Viva.