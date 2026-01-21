La bolgia alla cena riservata di Davos, le urla e i fischi dopo gli insulti del falco trumpiano Lutnick: «Anche Lagarde è scappata»

L'evento, organizzato dal ceo di BlackRock, riuniva diversi vip della finanza e della politica, che si sono divisi di fronte al discorso incendiario del segretario al Commercio Usa

Doveva essere una serata riservata ed elegante, tra leader della finanza e della politica globale. Invece, si è trasformata in un battibecco a porte chiuse, con alcuni testimoni che parlano addirittura di rissa sfiorata. Succede a Davos, dove è in corso il World Economic Forum. Alla cena esclusiva organizzata da Larry Fink, ceo di BlackRock, il segretario al Commercio statunitense Howard Lutnick ha seminato il caos, raccogliendo contestazioni e fischi. A raccontarlo è il Financial Times, secondo cui le parole combattive di Lutnick – uno dei membri più agguerriti dell’amministrazione Trump – avrebbero spaccato la platea e costretto lo stesso Fink a intervenire per riportare la calma.

Il discorso incendiario di Lutnick

La cena, presieduta da Fink e affollata di vip dell’economia e della politica internazionale, si è accesa durante l’intervento finale di Lutnick. Un discorso di appena tre minuti, ma sufficiente a scuotere la sala. Il segretario al Commercio ha attaccato duramente le politiche energetiche europee, definendo il continente «sempre meno competitivo». Un tono in linea con quanto aveva scritto poche ore prima in un editoriale proprio sul Financial Times: «Non siamo qui per difendere lo status quo, ma per cambiarlo».

Lagarde lascia la sala in anticipo

Nel pieno delle tensioni, proprio mentre Lutnick attaccava gli alleati europei, una parte del pubblico applaudiva, mentre un’altra ha risposto con fischi e disapprovazione, con alcuni ospiti che hanno lasciato la sala in segno di protesta. Tra questi ultimi c’è anche Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, che a un certo punto si è alzata e ha abbandonato la cena. Interpellata dall’Ansa, l’Eurotower ha preferito non commentare l’episodio.

Foto copertina: EPA/Gian Ehrezeller | La stretta di mano fra Christine Lagarde, presidente della Bce, e Howard Lutnick, segretario al Commercio Usa, al World Economic Forum di Davos