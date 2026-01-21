Questo video non mostra il Parlamento danese che ride per la lettera di Trump sul Nobel
Circola su Facebook (per esempio qui, qui, qui e qui), dove si vedrebbe la premier danese Mette Fredriksen ridere assieme ai deputati del parlamento durante la lettura della lettera di Donald Trump al premier norvegese Jonas Gahr Store, dove si lamenta del mancato Nobel per la pace.
Per chi ha fretta:
- Una clip mostra la Premier danese ridere in parlamento.
- Secondo la narrazione in oggetto starebbe deridendo Trump per la lettera al Premier norvegese, dove lamenta il mancato Nobel per la pace.
- In realtà il filmato risale al 2019 e riguarda quattro elefanti comprati dal governo danese.
Analisi
La clip sulla presunta derisione di Trump al parlamento danese riporta la seguente didascalia:
La reazione del Parlamento Danese alla lettera di Trump al Premier Norvegese dove dichiara di invadere la Groenlandia perché non ha vinto il premio Nobel per la Pace.
Qual è il reale contesto dell’immagine
Ci viene in aiuto il fact-checking di Ettore Meccia, biologo molecolare e ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità, il quale ha fatto un’ottima sintesi su Facebook:
«Per quanto condivisibile e liberatorio il video in realtà è del 2019 e si riferisce alla storia di quattro elefanti comprati dal governo danese da un circo per garantirgli una vecchiaia serena dopo aver approvato una legge che vietava il circo con animali – spiega Meccia -. Il riso esplode contagioso quando la premier spiega che siccome l’elefante Ramboline aveva un legame di amicizia molto stretto con il cammello Ali, hanno comprato anche il cammello».
Per approfondire potete leggere una articolo della stampa locale, risalente all’ottobre del 2019.
Conclusioni
Abbiamo riscontrato che il filmato in oggetto non può riguardare una reazione alla lettera di Trump sul Nobel, ma a un episodio risalente all’ottobre 2019.
