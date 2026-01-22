La falsa storia del Nabu e il piano di corruzione per l’acquisto dei caccia francesi Rafale

L'inesistente inchiesta che circola online proviene da un sito fake che sfrutta le grafiche dell'anticorruzione ucraina

Da metà gennaio 2026 circola su X, Telegram e Facebook un contenuto presentato come “rivelazione scioccante” riguardo l’Ucraina e la Francia. Secondo la narrazione, il Bureau nazionale anticorruzione ucraino (Nabu) avrebbe scoperto un caso di corruzione tra alti funzionari e militari dei due Paesi alleati sul pagamento di 100 Rafale, dentro un accordo dal valore complessivo tra 15 e 30 miliardi. La fonte sarebbe un articolo pubblicato sul sito del Nabu, ma è un sito falso.

Per chi ha fretta

La presunta “inchiesta” del Nabu sullo schema di corruzione per 100 Rafale non è mai stata pubblicata.

L’accordo sui Rafale, ad oggi, rimane soltanto una dichiarazione d’intenti e la vendita non risulta ancora avvenuta.

La voce del video che circola online è generata dall’AI.

Analisi

Dal18 gennaio 2026 circola un video di circa due minuti in francese con le grafiche del Nabu.

La narrazione online viene accompagnata da un link a un presunto articolo pubblicato dal Nabu.

Il falso articolo viene condiviso anche su X:

Il falso sito del Nabu

Alla base della falsa narrazione c’è un articolo d’inchiesta, intitolato “NABU has uncovered a corruption scheme involving 100 French Dassault Rafale fighter jets”, che sembra scritto e pubblicato sul sito del Nabu.

Si tratta di un sito clonato. Per scoprirlo basta notare il dominio Nabu-gov.com, di fatto fittizio e non ufficiale. Quello originale dell’ente ucraino è Nabu.gov.ua, con l’estensione ucraina e non con il .com. Il dominio falso, inoltre, è stato creato il 15 gennaio 2026.

Sul sito del Nabu, sia nella versione inglese che ucraina, non c’è traccia di un’inchiesta del genere.

Il video falso e l’uso dell’AI

Il video associato è costruito con immagini di contesto e una voce fuori campo. Non è la prima volta che circolano contenuti del genere (ne parliamo qui e qui). Come verificato dai colleghi di AFP, la voce risulta generata con l’uso dell’Intelligenza Artificiale.

Contattati dai colleghi di AFP, i servizi ucraini del Nabu hanno smentito in modo netto la falsa narrazione circolata online.

Conclusioni

Il Nabu non ha mai pubblicato l’inchiesta citata e ha smentito il racconto. La narrazione è stata diffusa da un falso sito che imita quello istituzionale dei servizi ucraini, appoggiato dall’ennesimo video falso che sfrutta le grafiche dell’agenzia.

