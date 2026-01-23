Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»

La tragedia in provincia di Frosinone. A dare l'allarme erano stati i genitori che non lo avevano visto rientrare. Indagini in corso

Uno studente di 15 anni, Francesco Latini, è stato trovato morto nella serata di oggi – venerdì 23 gennaio – accanto alla sua bicicletta, in un dirupo non lontano dalla sua abitazione a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. L’allarme era stato lanciato dai genitori, che lo avevano visto uscire di casa intorno alle 15.30 per un consueto giro in bici, senza però vederlo rientrare. Dopo aver provato invano a contattarlo sul cellulare, hanno deciso di avvisare i carabinieri.

Il ritrovamento, l’ipotesi dell’incidente

Il ragazzo è stato localizzato in un dirupo attraverso il segnale Gps del telefono. Quando gli investigatori lo hanno raggiunto, il 15enne era già morto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate. Durante la caduta avrebbe urtato la testa contro un muretto, come emerso dai primi accertamenti effettuati dal medico legale.

Le indagini

Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Chiarire, quindi, se il giovane sia stato colto da un malore, abbia perso il controllo della bicicletta, oppure se abbia urtato un animale selvatico provocando la caduta, o ancora se ci sia stato un impatto con un veicolo, eventualità per la quale al momento non sono emersi riscontri.