Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ATTUALITÀFrosinoneGiovaniInchiesteLazio

Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»

23 Gennaio 2026 - 22:30 Alba Romano
embed
giovane accoltellato roma
giovane accoltellato roma
La tragedia in provincia di Frosinone. A dare l'allarme erano stati i genitori che non lo avevano visto rientrare. Indagini in corso

Uno studente di 15 anni, Francesco Latini, è stato trovato morto nella serata di oggi – venerdì 23 gennaio – accanto alla sua bicicletta, in un dirupo non lontano dalla sua abitazione a Torre Cajetani, in provincia di Frosinone. L’allarme era stato lanciato dai genitori, che lo avevano visto uscire di casa intorno alle 15.30 per un consueto giro in bici, senza però vederlo rientrare. Dopo aver provato invano a contattarlo sul cellulare, hanno deciso di avvisare i carabinieri.

Il ritrovamento, l’ipotesi dell’incidente

Il ragazzo è stato localizzato in un dirupo attraverso il segnale Gps del telefono. Quando gli investigatori lo hanno raggiunto, il 15enne era già morto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe deceduto a causa delle ferite riportate. Durante la caduta avrebbe urtato la testa contro un muretto, come emerso dai primi accertamenti effettuati dal medico legale.

Le indagini

Ora i carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Chiarire, quindi, se il giovane sia stato colto da un malore, abbia perso il controllo della bicicletta, oppure se abbia urtato un animale selvatico provocando la caduta, o ancora se ci sia stato un impatto con un veicolo, eventualità per la quale al momento non sono emersi riscontri.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

2.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

3.

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»

4.

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

5.

Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»

leggi anche
Bambino 11 anni uccide padre Nintendo Switch
ESTERI

«Papà è morto, l’ho ucciso», il bambino di 11 anni alla madre svegliata da uno sparo. Il caso negli Usa: «Lo aveva punito»

Di Giulia Norvegno
milano-70enne-ucciso-casa-coltellata-arrestato-21enne
ATTUALITÀ

Milano, 70enne trovato morto sotto un mobile di casa con la gola tagliata: arrestato un giovane

Di Alba Romano
jonathan maria rivolta varese ladro ucciso legittima difesa
ATTUALITÀ

Chi è Jonathan Rivolta, che ha ucciso un ladro in casa sua: «Ha fatto bene, siamo tutti con lui»

Di Alba Romano
crans montana emanuele galeppini funerali genova
ATTUALITÀ

Crans-Montana, fissata l’autopsia per Galeppini e sospesa la tumulazione di altre due vittime: le ipotesi dei pm e i dubbi sulle cause di morte

Di Alba Romano
sergiu-tarna-barman-ucciso-video-sfondo-sessuale-ex-vigile
ATTUALITÀ

Barman ucciso a Venezia, un video hot con l’ex agente accusato di omicidio tra i possibili moventi: «Aveva paura che fosse diffuso»

Di Alba Romano