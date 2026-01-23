L’ex ostaggio di Hamas Emily Damari si sposa con l’influencer israeliana Danielle Amit, la proposta a un anno dalla sua liberazione

La cittadina britannico-israeliana era stata rapita il 7 ottobre 2023 mentre si trovava nella sua abitazione con un'amica ed è stata detenuta per 471 giorni

Emily Damari, ex ostaggio di Hamas e cittadina britannico-israeliana, ha chiesto all’influencer israeliana Danielle Amit – seguita da circa mezzo milione di persone – di sposarla, a un anno esatto dalla sua liberazione. Le immagini della proposta sono state condivise su Instagram proprio dal profilo di Amit. Damari era stata rapita il 7 ottobre 2023 durante l’attacco di Hamas, mentre si trovava nella sua abitazione insieme a un’amica. Ha trascorso 471 giorni in prigionia, fino al rilascio avvenuto nel gennaio 2025 nell’ambito di un accordo. Durante il sequestro era stata ferita alla mano e alla gamba e, dopo essere stata trascinata fuori di casa, aveva perso due dita.

Emily Damari

In passato Emily Damari era finita al centro dell’attenzione anche per un duro attacco al premier britannico Keir Starmer, espresso in un post diventato virale su X. Il commento era arrivato dopo l’annuncio ufficiale del governo britannico, secondo cui, in assenza di cambiamenti nella situazione a Gaza, il Regno Unito avrebbe riconosciuto uno Stato palestinese entro settembre.

«Questa decisione non favorisce la pace, ma premia il terrorismo. Trasmette un messaggio pericoloso: che la violenza possa ottenere legittimità. Riconoscere uno Stato mentre Hamas mantiene il controllo su Gaza significa rafforzare gli estremisti e annientare ogni possibilità di una pace autentica. Vergognatevi», aveva scritto.

