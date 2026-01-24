Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
ATTUALITÀInchiesteIncidentiIncidenti stradaliLombardiaMilano

Milano, ex guardia del corpo di Alberto Genovese muore in un incidente in corso Sempione: lo schianto con un mezzo Amsa. Chi era Simone Bonino

24 Gennaio 2026 - 12:25 Cecilia Dardana
embed
simone bonino bodyguard alberto genovese
simone bonino bodyguard alberto genovese
Secondo le prime ricostruzioni, a causare lo scontro sarebbe stato un mezzo dell’Amsa che non avrebbe rispettato la precedenza

Simone Bonino, 45 anni, è morto in un incidente stradale avvenuto in corso Sempione, all’altezza dell’incrocio con via Emanuele Filiberto, questa mattina alle 5.30. Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, a causare lo scontro sarebbe stato un mezzo dell’Amsa, l’azienda di servizi di raccolta rifiuti, che non avrebbe rispettato la precedenza. Dalle verifiche degli agenti intervenuti, il veicolo proveniente dalla periferia avrebbe urtato una Bmw guidata da Bonino. La macchina è stata trascinata in avanti, abbattendo un semaforo e la segnaletica verticale, prima di scontrarsi con un’altra auto proveniente dalla direzione opposta. Tre i veicoli coinvolti in totale. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e il trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli, Bonino è deceduto sul posto. Il conducente del mezzo Amsa è stato trasportato in codice giallo al San Carlo, mentre il terzo automobilista è rimasto illeso.

Chi era Simone Bonino

Bonino era noto anche per il suo passato come guardia del corpo di Alberto Genovese, l’imprenditore condannato per abusi e violenze a Milano, in particolare nel superattico “Terrazza Sentimento” con vista su piazza Duomo. Bonino sarebbe stato presente durante gli episodi denunciati dalle vittime, svolgendo funzioni di sorveglianza nella residenza dell’imprenditore. L’ex bodyguard di Genovese, infatti, avrebbe fatto da guardia mentre l’imprenditore era in camera da letto anche con le ragazze che poi denunciarono gli abusi. In una nota, Amsa ha espresso «profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia dell’automobilista». L’azienda ha inoltre assicurato di essere «immediatamente messa a disposizione delle autorità competenti per contribuire a chiarire ogni aspetto dell’accaduto e accertare la dinamica dell’incidente».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Anguillara, i genitori di Claudio Carlomagno trovati impiccati in casa: ipotesi suicidio

2.

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

3.

Le migliaia di sinti in arrivo per il funerale di Adamo Massa: «Chiediamo solo umanità»

4.

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

5.

Quindicenne trovato morto in un fossato vicino a casa, accanto al corpo la bicicletta: «È stato localizzato con il Gps»

leggi anche
leonardo maria del vecchio indagine incidente stradale ferrari
ATTUALITÀ

Leonardo Maria Del Vecchio indagato per un incidente stradale in Ferrari

Di Alessandro D’Amato
ambulanza donna ferita in casa torinese
ATTUALITÀ

Donna trovata in fin di vita in casa, ferita con una pistola sparachiodi dal figlio dopo una lite: il dramma nel Torinese

Di Cecilia Dardana
paolo mendico
ATTUALITÀ

«Non si è suicidato, lo hanno ammazzato». Parla la madre di Paolo Mendico: «Tre giorni di sospensione? La sua vita vale così poco?»

Di Cecilia Dardana
Femminicidio Federica Torzullo, marito Claudio Carlomagno
ATTUALITÀ

Federica Torzullo, parla l’uomo che la frequentava: «Quel silenzio al telefono mi ha allarmato. Carlomagno voleva eliminarla dalla sua vita»

Di Cecilia Dardana