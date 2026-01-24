Salvini e la foto al ministero con il suprematista Tommy Robinson: è polemica

«Ho avuto l'onore di stringere la mano a un leader coraggioso», ha dichiarato l'influencer neonazista su X

«L’Europa deve unirsi e combattere l’immigrazione come un unico fronte. Ho avuto l’onore di stringere la mano a un leader coraggioso». Tommy Robinson, influencer neonazista, vicino a Elon Musk,posta così su X una foto con Matteo Salvini, scattata nella sede del ministero delle Infrastrutture. Una immagine, ricostruisce oggi il Corriere della Sera, che sta scatenando polemiche. Il suprematista è molto seguito dai neofascisti inglesi ed è sostenuto da tutti quei movimenti anti migranti che hanno messo a ferro e fuoco le strade di Londra negli ultimi mesi.

Across Europe, we need friends….immigration, attacks on our culture, identity, isn't just affecting Britain, but Europe as a whole.



Europe must unite and fight as one.



I was honoured to shake hands with a man I've watched since the beginning of my activism, a fearless leader,… pic.twitter.com/tcBgCFuCyE — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) January 23, 2026

Critiche dal Pd e da Avs

«La nostra Costituzione é fieramente antifascista – ha dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd -: lo ricordo al ministro Salvini, che forse se n’è dimenticato quando ha invitato in un luogo istituzionale un personaggio neonazista inglese che va contro a tutti i principi democratici contenuti nella Carta e che va ben oltre il razzismo anticostituzionale». «Un ministro della Repubblica italiana che riceve un personaggio con un curriculum criminale notevole e con amicizie a Mosca discutibili è davvero grave è inaccettabile. È intollerabile – dichiarano invece Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs -. Ma il ministro degli Esteri Tajani che ne pensa? Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze simili». Il ministro, finora, non ha commentato.