Ultime notizie Donald TrumpNATOPremio OscarUcraina
POLITICAImmigrazioneMatteo SalviniNeonazismoRegno Unito

Salvini e la foto al ministero con il suprematista Tommy Robinson: è polemica

24 Gennaio 2026 - 19:14 Alba Romano
embed
tommy robinson salvini
tommy robinson salvini
«Ho avuto l'onore di stringere la mano a un leader coraggioso», ha dichiarato l'influencer neonazista su X

«L’Europa deve unirsi e combattere l’immigrazione come un unico fronte. Ho avuto l’onore di stringere la mano a un leader coraggioso». Tommy Robinson, influencer neonazista, vicino a Elon Musk,posta così su X una foto con Matteo Salvini, scattata nella sede del ministero delle Infrastrutture. Una immagine, ricostruisce oggi il Corriere della Sera, che sta scatenando polemiche. Il suprematista è molto seguito dai neofascisti inglesi ed è sostenuto da tutti quei movimenti anti migranti che hanno messo a ferro e fuoco le strade di Londra negli ultimi mesi.

Critiche dal Pd e da Avs

«La nostra Costituzione é fieramente antifascista – ha dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd -: lo ricordo al ministro Salvini, che forse se n’è dimenticato quando ha invitato in un luogo istituzionale un personaggio neonazista inglese che va contro a tutti i principi democratici contenuti nella Carta e che va ben oltre il razzismo anticostituzionale». «Un ministro della Repubblica italiana che riceve un personaggio con un curriculum criminale notevole e con amicizie a Mosca discutibili è davvero grave è inaccettabile. È intollerabile – dichiarano invece Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Avs -. Ma il ministro degli Esteri Tajani che ne pensa? Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze simili». Il ministro, finora, non ha commentato.

Articoli di POLITICA più letti
1.

L’infortunio di Barbero e il video che nessuno ha censurato. Ecco la vera storia del fact checking di Open sul referendum giustizia

2.

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

3.

Meloni contro Trump per le critiche ai soldati in Afghanistan: «Inaccettabile. Stupore per le sue parole, l’amicizia necessita di rispetto»

4.

Report ed Ecm Microsoft: «Ecco come funziona il “software-spia”» – Il video

5.

Crosetto: «Trump sull’Afghanistan? Sui soldati italiani non accettiamo lezioni». E il tycoon fa retromarcia (ma solo sugli inglesi)

leggi anche
POLITICA

Roberto Vannacci quasi fuori dalla Lega: «Ora un’Afd all’italiana»

Di Alessandro D’Amato
roberto vannacci
POLITICA

Il fastidio dei vannacciani per la svolta moderata della Lega. Sasso, fedelissimo del generale: «Parliamo come l’estrema sinistra LGBT»

Di Sofia Spagnoli
salvini candidatura vespa unesco video
POLITICA

Salvini candida la Vespa a patrimonio immateriale Unesco: cosa vuole fare il governo sui veicoli storici – Il video

Di Ugo Milano