Caso Tommy Robinson, Tajani: «Salvini vede chi vuole ma quella persona è incompatibile con i miei valori»

Il leader di Forza Italia: «Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò. Lui fa il suo, noi facciamo il nostro»

Tommy Robinson, l’esponente dell’estrema destra britannica ospitato al ministero da Matteo Salvini «è incompatibile con i miei valori. Io non lo incontro». Lo ha detto il ministro degli esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a Milano per un evento del suo partito al Teatro Manzoni. «Salvini vede chi vuole, io non lo incontrerò. Lui fa il suo, noi facciamo il nostro», ha concluso.

Le polemiche

Il leader leghista ha incontrato il suprematista inglese al ministero. E la stretta di mano, diffusa su X da Robinson stesso, ha scatenato critiche e polemiche. «La nostra Costituzione é fieramente antifascista -aveva dichiarato Chiara Gribaudo, vicepresidente del Pd -: lo ricordo al ministro Salvini, che forse se n’è dimenticato quando ha invitato in un luogo istituzionale un personaggio neonazista inglese che va contro a tutti i principi democratici contenuti nella Carta e che va ben oltre il razzismo anticostituzionale»