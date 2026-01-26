Usa-Ue, l’intesa sui dazi resta al palo. Il Parlamento europeo rinvia la ratifica dopo le minacce di Trump sulla Groenlandia

La commissione commercio dell'assemblea Ue congela l'iter dell'accordo siglato in Scozia: «Se ne riparla tra un mese»

Resta su un binario morto, almeno per il momento, la ratifica da parte del Parlamento europeo dell’accordo Usa-Ue sui dazi siglato la scorsa estate dopo l’incontro in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. I gruppi politici di maggioranza a Strasburgo avevano annunciato compattamente che avrebbero bloccato la ratifica dell’accordo dopo che Trump aveva minacciato di «punire» con ulteriori dazi i Paesi europei più espostisi – anche con l’invio di truppe – nella difesa della Groenlandia. A Davos la scorsa settimana il presidente Usa ha poi fatto marcia indietro, anche di fronte ai segnali pessimi sui mercati, annunciando di aver trovato un’intesa sulla Groenlandia e sull’Artico con il segretario generale della Nato Mark Rutte. I leader Ue hanno tirato a quel punto un sospiro di sollievo, ma hanno capito di fatto di non potersi più fidare di Trump. La gestione dei suoi «colpi di testa» è stata di fatto al centro del Consiglio europeo straordinario tenutosi comunque a Bruxelles giovedì scorso. E così anche il Parlamento europeo resta diffidente, e per il momento «congela» la ratifica dell’intesa, che implica tra l’altro la rimozione o riduzione di tariffe Ue sull’ingresso di molti prodotti americani.

Tutto bloccato per un altro mese

«Nessuna decisione presa oggi sulla ripresa delle normali procedure legislative Ue-Usa», ha annunciato l’eurodeputato tedesco Bernd Lange (S&D) al termine della riunione odierna della commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo, di cui è presidente. «Spetterà al gruppo negoziale del Parlamento europeo farlo prima della riunione della commissione commercio del 23-24 febbraio. Il gruppo negoziale del Parlamento europeo si riunirà nuovamente mercoledì prossimo, 4 febbraio, per rivalutare la situazione», ha spiegato Lange. Tradotto, insomma, gli eurodeputati hanno deciso di congelare la ratifica dell’accordo per un altro mese, in attesa di valutare l’evoluzione dei rapporti Usa-Europa. E, probabilmente, di trovare un’intesa tra i gruppi politici sul da farsi se Trump si asterrà da ulteriori annunci aggressivi contro l’Ue.