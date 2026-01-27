Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Sangue vicino ai piatti della mensa, il caso in una scuola elementare. Scatta la multa: ora i guanti sono obbligatori

27 Gennaio 2026 - 15:23 Giulia Norvegno
Mensa scolastica
Mensa scolastica
Sanzionata la società responsabile del servizio di mensa e nuove regole per i dipendenti. Il caso in provincia di Brescia

C’erano macchie di sangue sui bordi dei piatti, altre vicino ai contorni destinati agli alunni della scuola primaria Laini di Desenzano del Garda, nel Bresciano. L’episodio, riportato da Brescia Today, risale allo scorso 29 ottobre quando alcuni addetti al servizio mensa hanno segnalato la presenza di «tracce di sangue sotto i piatti e in prossimità dei contorni» serviti ai bambini. Dalle verifiche interne è emerso che una dipendente della ditta di ristorazione si era ferita accidentalmente a una mano mentre maneggiava una teglia. Senza rendersi conto della gravità della lesione, o sottovalutandone le conseguenze, la donna avrebbe continuato a distribuire i pasti, macchiando in giro con il suo sangue.

La sanzione e le nuove misure di sicurezza

Dopo mesi di accertamenti, il 22 gennaio scorso il Comune di Desenzano del Garda ha comunicato la decisione: alla società responsabile del servizio è stata inflitta una multa di 2.500 euro, il massimo previsto dal contratto per violazioni di questo tipo. L’amministrazione comunale ha inoltre imposto un rafforzamento immediato dei protocolli di sicurezza. Il regolamento operativo della refezione scolastica è stato aggiornato introducendo un nuovo obbligo per tutto il personale: l’utilizzo dei guanti durante ogni fase della distribuzione dei pasti ai bambini.

