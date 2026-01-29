Il boom dell’intelligenza artificiale farà aumentare il prezzo dei computer: ecco perché

La domanda di chip di memoria è in rapido aumento, ma la produzione fatica a tenere il passo

C’è un effetto, finora poco considerato, che il boom dell’intelligenza artificiale potrebbe innescare nel settore della tecnologia: un aumento (anche sensibile) dei prezzi dei computer. Il motivo è presto spiegato: la corsa globale all’AI sta drenando risorse produttive fondamentali, in particolare i chip di memoria, spingendo verso l’alto i costi lungo tutta la filiera dell’elettronica di consumo.

Il collo di bottiglia dei chip

La domanda di chip di memoria – soprattutto Ram e memorie flash Nand – è cresciuta rapidamente con l’espansione dei data center dedicati all’intelligenza artificiale. Il motivo, spiega il New York Times, è presto detto: i produttori preferiscono fornire componenti più costosi e redditizie ai grandi operatori dell’intelligenza artificiale, riducendo le quantità che finora riservavano ai produttori di pc e smartphone. Il risultato è un’offerta più rigida e prezzi in forte aumento. Secondo Tech Insights, una società che svolge ricerche di mercato, l’impatto complessivo potrebbe tradursi in un rincaro medio di 119 dollari per un PC standard entro la fine dell’anno, ossia +23% su base annua. «Il mercato delle memorie è in crisi ed è difficile immaginare una soluzione rapida», ha spiegato l’analista Mike Howard.

I riflessi sul mercato dei pc

Anche i grandi produttori iniziano a segnalare le conseguenze. Microsoft ha avvertito che l’aumento dei prezzi della memoria potrebbe pesare sui ricavi del segmento pc, mentre i dati di Circana mostrano un incremento del 7% del prezzo medio dei laptop nelle prime settimane del 2026. Le aziende con contratti di fornitura a lungo termine, come Apple e Dell, riescono in parte ad assorbire le oscillazioni, ma gli aumenti stanno comunque arrivando sul mercato finale, soprattutto nei modelli di fascia media e bassa.

Priorità alle aziende di IA

Il mercato delle memorie per pc è oggi dominato da pochi grandi player (Samsung, SK Hynix e Micron) che stanno beneficiando della domanda legata quasi esclusivamente all’intelligenza artificiale. La società di ricerca International Data Corporation prevede che nel 2026 il fatturato globale del settore dei semiconduttori crescerà del 28%, superando per la prima volta i mille miliardi di dollari. Procede più lentamente, invece, l’espansione della capacità produttiva. Ed è proprio questa crescita a doppia velocità che rischia di rendere i computer più costosi.

