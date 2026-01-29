Ultime notizie Donald TrumpFemminicidiFestival di SanremoOlimpiadi 2026
Un ristorante sul tetto della basilica di San Pietro, i lavori sono a buon punto: «Arrivati anche gli arredi»

29 Gennaio 2026 - 10:11 Ugo Milano
Si punta all’apertura per i 400 anni dalla consacrazione della basilica. Inizialmente era stata ipotizzata in vista del Giubileo

In Vaticano da tempo si lavora silenziosamente alla realizzazione di quello che potrebbe diventare il primo vero ristorante affacciato sulla grande terrazza della basilica di San Pietro, proprio di fronte alle statue degli Apostoli. Un luogo fino a poco tempo del tutto inaccessibile a chiunque. Secondo quanto riportato dal Messaggero, il progetto prevede il recupero di alcuni locali un tempo utilizzati come deposito dei materiali dei Sanpietrini, gli operai addetti alla manutenzione della basilica. Fonti interne al Vaticano riferiscono che nelle ultime settimane sarebbero già arrivati arredi e materiali destinati al nuovo locale. Segnale che i lavori sarebbero ormai in fase avanzata.

Sul progetto vige il massimo riserbo. Nemmeno i custodi della basilica sarebbero stati informati dell’iniziativa. Un silenzio che accompagna un’idea, in realtà, non del tutto nuova. Inizialmente, infatti, l’apertura del ristorante era stata ipotizzata in vista del Giubileo, ma una serie di ritardi e la necessità di dare priorità ad altri interventi avevano costretto a rimandarne l’attuazione. Ora, con la conclusione dell’Anno Santo, non si esclude che l’inaugurazione possa coincidere con una ricorrenza simbolica: i 400 anni dalla consacrazione della basilica nella sua attuale struttura.

Il processo di musealizzazione autorizzato da papa Francesco

Sul grande terrazzo esiste già un punto di ristoro, un piccolo bar situato poco dopo l’uscita dell’ascensore dove vengono venduti caffè, bibite e gelati. L’idea di ampliare l’area, estendendo il servizio anche alla parte finora chiusa della terrazza e offrendo la possibilità di pranzare, nasce come naturale conseguenza del processo di parziale musealizzazione della basilica, autorizzato da papa Francesco. Se confermata, l’apertura del ristorante rappresenterebbe una novità significativa nella gestione degli spazi di San Pietro, coniugando accoglienza, servizi e valorizzazione di uno dei luoghi più simbolici della cristianità.

Foto copertina: ANSA/ANGELO CARCONI | Una veduta della cupola della Basilica di San Pietro tra i tetti di Roma, 15 gennaio 2026

