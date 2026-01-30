Don Lemon arrestato a Los Angeles: l’ex volto della Cnn accusato di aver preso parte a una protesta contro l’Ice in Minnesota

Lemon sostiene però di non aver partecipato alla protesta, ma di essersi trovato sul posto esclusivamente per ragioni professionali: «Non stavo manifestando»

Don Lemon, ex conduttore della Cnn e oggi giornalista indipendente, è stato arrestato a Los Angeles da agenti federali. Secondo quanto riporta il New York Times, l’accusa riguarda un episodio avvenuto in Minnesota, dove Lemon avrebbe violato la legge durante una manifestazione in una chiesa. Lemon sostiene però di non aver partecipato alla protesta, ma di essersi trovato sul posto esclusivamente per ragioni professionali. «Non stavo manifestando», ha dichiarato. In un video diffuso su YouTube si sente inoltre l’ex giornalista dire: «Sto solo fotografando, non faccio parte di questo gruppo. Sono un giornalista».

La foto dell’ex giornalista di Cnn Don Lemon pubblicata sul profilo X della Casa Bianca

L’irruzione nella chiesa: «Ice out»

I fatti risalgono al 18 gennaio, quando un gruppo di manifestanti avrebbe fatto irruzione in una chiesa a St. Paul, in Minnesota, dove, secondo la ricostruzione, era presente un funzionario dell’Ice che svolgeva anche il ruolo di pastore. Durante l’azione i manifestanti avrebbero gridato: «Ice out». In quella circostanza nella chiesa c’era anche Don Lemon. Nei giorni successivi l’amministrazione aveva provato a incriminare otto persone per l’incidente, includendo anche l’ex volto della Cnn.

Il giudice respinge l’incriminazione, ma il Dipartimento di Giustizia insiste

Secondo quanto riferito, un giudice che aveva esaminato gli elementi raccolti aveva respinto l’incriminazione contro Lemon e altri soggetti, autorizzando l’azione giudiziaria solo nei confronti di tre persone. La vicenda, però, non si sarebbe chiusa lì: il Dipartimento di Giustizia avrebbe continuato a portare avanti la linea dura, con l’obiettivo di perseguire chi, a suo giudizio, supera il confine tra l’attività protetta dal Primo Emendamento e l’interferenza con il lavoro delle forze dell’ordine.

L’avvocato: «Attacco senza precedenti al Primo Emendamento»

A parlare dopo l’arresto è stato il legale di Lemon, Abbe Lowell, che ha definito l’operazione un precedente pericoloso. «Don Lemon è stato preso sotto custodia da agenti federali ieri sera a Los Angeles, mentre lavorava alla copertura dei Grammy Awards. Don è un giornalista da 30 anni e il suo lavoro a Minneapolis, tutelato dalla Costituzione, non era diverso da quello che ha sempre svolto», ha dichiarato. E ha aggiunto: «Questo attacco senza precedenti al Primo Emendamento e il palese tentativo di distogliere l’attenzione dalle numerose crisi che affliggono questa amministrazione non rimarranno impuniti».

Chi è Don Lemon

Lemon potrebbe comparire nelle prossime ore in tribunale. Dal 2023 lavora come giornalista indipendente e conduce un proprio show su YouTube. Era stato allontanato dalla Cnn dopo 17 anni in seguito ad alcune polemiche legate a commenti ritenuti sessisti. Negli anni Lemon si è anche affermato come una delle voci più critiche nei confronti di Donald Trump, che ha più volte definito un bugiardo.