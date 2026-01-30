Ue, 14 eurodeputati non hanno dichiarato i redditi da lavori secondari: coinvolti anche due italiani

Nella lista rivelata da "Politico" ci sono anche Mimmo Lucano, eletto con Avs, e Mario Mantovani, esponente di Fratelli d'Italia

Quattordici eurodeputati, tra cui due italiani, non hanno rivelato pubblicamente quanti soldi guadagnano dai loro lavori secondari. Lo rivela un’inchiesta di Politico, condotta insieme all’organizzazione Transparency International. I due italiani che non avrebbero riportato correttamente i propri guadagni extra-parlamentari sono Mario Mantovani, eletto con Fratelli d’Italia, e Mimmo Lucano, eurodeputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

Il codice di condotta del Parlamento Ue

Secondo il codice di condotta del Parlamento europeo, gli eurodeputati sono tenuti a dichiarare qualsiasi guadagno al di fuori del Parlamento europeo che superi i 5.000 euro all’anno. «Se [un’attività retribuita svolta parallelamente all’esercizio della carica di membro] genera reddito, i membri devono indicare per ogni singola voce il rispettivo importo di tale reddito e, se del caso, la sua periodicità», si legge nel documento. I quattordici eurodeputati scovati da Politico hanno dichiarato di avere un reddito secondario, ma senza rivelare quanti soldi hanno effettivamente guadagnato in aggiunta ai circa 8mila euro netti che percepiscono per il loro lavoro di eurodeputati.

I due italiani coinvolti

Mario Mantovani ha ricoperto tre incarichi di consulenza. L’esponente di Fratelli d’Italia non ha risposto alla richiesta di commento di Politico, che parla comunque di «somme a sei zeri» che Mantovani incasserebbe regolarmente ogni anno. Anche Mimmo Lucano, che ha segnalato di aver lavorato per una società di produzione cinematografica, non ha risposto alla richiesta di commento di Politico.

La richiesta di maggiore trasparenza

Tra i quattordici politici che non hanno dichiarato quanti soldi hanno generato con i loro redditi secondari figurano esponenti di destra e di sinistra. Tra i nomi più di spicco c’è Alvise Pérez, un deputato spagnolo di estrema destra che lavora come influencer contro la corruzione. Ma anche il polacco Michał Wawrykiewicz, avvocato del Partito Popolare ed esperto di diritto europeo, e Vladimir Prebilič, deputato dei Verdi. «Senza un adeguato monitoraggio delle dichiarazioni dei deputati al Parlamento europeo e senza sanzioni per le violazioni del codice di condotta, i cittadini dell’UE si affidano esclusivamente alle promesse dei deputati. I risultati parlano da soli», spiega a Politico Raphaël Kergueno, responsabile politico di Transparency International.

Foto copertina: EPA/Olivier Hoslet