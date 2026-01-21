Ultime notizie Beatrice VeneziDaziDonald TrumpEmmanuel MacronGroenlandia
Si inceppa il Mercosur, blitz al Parlamento europeo: ora decide la Corte Ue. Accordo congelato: che cosa è successo

21 Gennaio 2026 - 14:26 Anna Clarissa Mendi
parlamento europeo edificio
Solo dopo l'esame della Corte di giustizia dell'Ue gli eurodeputati potranno procedere al voto sulla ratifica definitiva dell’accordo. La Commissione europea: «Rammarico»

Il Parlamento europeo ha approvato, con 334 voti favorevoli, 324 contrari e 11 astensioni, la richiesta di sottoporre il testo dell’accordo commerciale Ue-Mercosur al parere della Corte di giustizia dell’Unione europea. Uno scarto di appena dieci voti è stato quindi sufficiente a bloccare temporaneamente l’intesa con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, negoziata per oltre vent’anni. Ora l’Aula dovrà attendere l’esito dell’esame della Corte, che potrebbe richiedere diversi mesi. Solo dopo questo passaggio gli eurodeputati potranno procedere al voto sulla ratifica definitiva dell’accordo.

Chi ha fatto la richiesta per la Corte Ue

La richiesta era stata presentata da un gruppo di eurodeputati provenienti dai gruppi della Sinistra Ue, dei Verdi e di parte dei Liberali di «domandare il parere della Corte di giustizia, a norma dell’articolo 218, paragrafo 11, Tfue, circa la compatibilità con i trattati dell’accordo previsto, della proposta che l’Ue concluda l’accordo di partenariato Ue-Mercosur e l’accordo interinale sugli scambi e della procedura seguita per ottenere tale conclusione» e «incarica la Presidente di prendere rapidamente le misure necessarie per ottenere il parere della Corte di giustizia e di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione». Non è passata invece una richiesta analoga presentata dal gruppo dei Patrioti per l’Europa.

Commissione: «Rammarico per il voto del Pe sul Mercosur»

La Commissione europea si è detta «rammaricata» per la decisione presa dal Parlamento europeo. «Secondo la nostra analisi le questioni sollevate nella mozione del Parlamento non sono giustificate, perché la Commissione le ha già affrontate tali questioni» e «in modo molto dettagliato», ha detto il portavoce Olof Gill. «Non si tratta di questioni nuove, erano già state affrontate».

Merz: «Dopo lo stop del Pe applicare il Mercosur in via provvisoria»

Per il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, la decisione del Parlamento Ue sull’accordo Mercosur «è deplorevole». Anche perché «non tiene conto» della situazione geopolitica. «Siamo convinti della legittimità dell’accordo. Basta con i ritardi. L’accordo deve essere applicato in via provvisoria», si legge su X.

