L’ultimo ricatto di Trump sulla Groenlandia agli europei, nuovi dazi «finché non c’è accordo per comprarla»
Donald Trump annuncia dazi su alcuni Paesi europei, fra i quali non c’è l’Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente statunitense comunica che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. «Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%», afferma il leader Usa sottolineando che i dazi si pagheranno «fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale» della gigantesca isola. La mossa arriva a pochi giorni dall’invio di truppe francesi, tedesche, norvegesi e svedesi in Groenlandia. In risposta alle pressioni statunitensi, Copenaghen aveva già mobilitato le forze armate danesi dalla scorsa estate, rafforzando la propria presenza e le attività militari nel territorio.
«È tempo che la Danimarca restituisca»
Su Truth, Trump ha scritto che Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia «stanno giocando a questo gioco molto pericoloso» con la Groenlandia. «Hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile». E, infine, il messaggio alla Danimarca: «Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, e tutti i Paesi dell’Unione Europea, e altri, per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca: la pace mondiale è in gioco!», scrive ancora Trump. «Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c’è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo. Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente», conclude.