L’ultimo ricatto di Trump sulla Groenlandia agli europei, nuovi dazi «finché non c’è accordo per comprarla»

17 Gennaio 2026 - 17:46 Ugo Milano
Tra i paesi risparmiati per il momento c'è anche l'Italia. Le tariffe dovrebbero aumentare più del doppio dal prossimo giugno, se non verrà trovata un'intesa per la vendita dell'isola

Donald Trump annuncia dazi su alcuni Paesi europei, fra i quali non c’è l’Italia, per la Groenlandia. Su Truth, il presidente statunitense comunica che dal primo febbraio saranno imposti dazi del 10% a Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Finlandia. «Dal primo giugno 2026 queste tariffe saliranno al 25%», afferma il leader Usa sottolineando che i dazi si pagheranno «fino al momento in cui non verrà raggiunto un accordo per l’acquisto completo e totale» della gigantesca isola. La mossa arriva a pochi giorni dall’invio di truppe francesi, tedesche, norvegesi e svedesi in Groenlandia. In risposta alle pressioni statunitensi, Copenaghen aveva già mobilitato le forze armate danesi dalla scorsa estate, rafforzando la propria presenza e le attività militari nel territorio.

«È tempo che la Danimarca restituisca»

Su Truth, Trump ha scritto che Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia «stanno giocando a questo gioco molto pericoloso» con la Groenlandia. «Hanno messo in gioco un livello di rischio che non è sostenibile». E, infine, il messaggio alla Danimarca: «Abbiamo sovvenzionato la Danimarca, e tutti i Paesi dell’Unione Europea, e altri, per molti anni, non applicando loro dazi doganali o altre forme di remunerazione. Ora, dopo secoli, è tempo che la Danimarca restituisca: la pace mondiale è in gioco!», scrive ancora Trump. «Cina e Russia vogliono la Groenlandia, e non c’è nulla che la Danimarca possa fare al riguardo. Attualmente hanno due slitte trainate da cani come protezione, una delle quali è stata aggiunta di recente», conclude.

