Il falso video del “nipote di Maduro” che canta contro il regime durante un Talent show

La scena risulta generata con l'Intelligenza Artificiale

Diverse condivisioni Facebook riportano un video che mostrerebbe il presunto nipote di Nicolas Maduro cantare una canzone contro il regime venezuelano durante un talent show. In realtà le immagini e l’audio del presunto parente del Presidente venezuelano sono state realizzate mediante Intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta:

Non c’è alcun riscontro riguardo un presunto nipote di Nicolas Maduro come partecipante a un talent show.

Il filmato è stato realizzato mediante IA.

Analisi

La condivisione del reel viene accompagnata con la seguente descrizione: «Il nipote di Maduro con un brano a denuncia!»

Filmato generato con IA

Con una ricerca per immagini siamo risaliti al video da cui è tratto il reel in oggetto. Si sente il ragazzo presentarsi come Alejandro Maduro e ammettere di essere il nipote del Presidente del Venezuela. I più “skillati” avranno capito già da come si presenta il filmato che si tratta di una produzione generata con IA, neanche tanto ben fatta.

A diffondere la falsa clip è stato il canale Youtube “Las Audiciones Ocultas”. Nella descrizione del video leggiamo:

Come è stato realizzato Contenuti sintetici o alterati Audio e immagini sono state modificate notevolmente o generate digitalmente

Conclusioni

Non c’è alcun riscontro riguardo un presunto nipote di Maduro partecipante a un talent show con una canzone dedicata contro il regime bolivariano. Si tratta di una clip generata con l’AI.

