La lettera di Papa Leone al Foglio: «Non bisogna arrendersi alla polarizzazione estremista»

Dopo il contributo di Mattarella, ecco parte della missiva inviata al quotidiano in occasione dei 30 anni dalla fondazione

«Occorre promuovere il dialogo e non arrendersi ad una polarizzazione estremista e ingannevole che riduce la realtà ad una sua parodia, le radici culturali e religiose quasi ad etichette da esibire, il pensiero ad un calcolo». Sono le parole che Papa Leone XIV ha affidato a una lettera per il trentesimo anniversario de Il Foglio, il giornale fondato il 30 gennaio 1996 da Giuliano Ferrara. In questa ricorrenza, il pontefice ha voluto sottolineare l’importanza dei media all’interno di una società democratica e la necessità di preservare uno spazio di dialogo libero da estremismi. La lettera integrale sarà pubblicata domani, sabati 31 gennaio, nell’edizione speciale e da collezione del quotidiano, che includerà anche contributi di altre personalità del mondo politico culturale.

L’avviso di Mattarella sui nuovi media

Tra i contributi più rilevanti raccolti dal Foglio figura quello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ci tiene a sottolineare le sfide delle democrazie liberali contemporanee. «I rapidi cambiamenti tecnologici, la concentrazione della proprietà dei nuovi media in poche mani, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e la diffusione delle fake news rappresentano sfide significative per le democrazie liberali», ha affermato il capo dello Stato. Secondo Mattarella, il rischio è che il pluralismo venga compromesso a favore di una comunicazione uniforme, controllata da interessi particolari, rendendo il ruolo dei giornalisti e dei giornali «più che mai fondamentale» come« contropotere capace di stimolare il pensiero critico e il dibattito pubblico».