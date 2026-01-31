Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: i Pasdaran negano la morte di un generale – I video

Sui social circolano voci secondo cui sarebbe rimasto ucciso il generale Alireza Tangsiri, ma l'agenza Tasnim legata ai Pasdaran le definisce «false»

Un’esplosione ha colpito un edificio di otto piani nella città portuale iraniana di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo, secondo quanto riferito dalla televisione di Stato iraniana citata dall’Ansa-Afp. La deflagrazione ha devastato due piani dell’edificio situato in Moallem Boulevard, danneggiando anche diversi veicoli e negozi nelle vicinanze. Si sospetta che possano esserci vittime a causa dell’impatto. Sul luogo sono immediatamente intervenute le squadre di soccorso e i vigili del fuoco per prestare assistenza, ma al momento le autorità non hanno ancora chiarito cosa abbia provocato l’esplosione.

Su X, Dilan_Azizmoradi, attivista politica, riferisce «sono state udite esplosioni a Nowshahr, Hashtgerd e Qeshm». Sono state segnalate esplosioni anche a Karaj e Tabriz.

Smentite le voci sulla morte di un alto ufficiale della Guardia Rivoluzionaria

Sui social erano circolate voci secondo cui nell’esplosione sarebbe rimasto ucciso il generale Alireza Tangsiri, comandante della marina dei pasdaran. L’agenzia semi-ufficiale Tasnim legata ai Pasdaran ha però definito queste notizie «completamente false». La smentita arriva mentre crescono le speculazioni sulle cause dell’incidente, in un momento di forte tensione nella regione.

Indiscrezioni su un possibile attacco americano già domenica

Intanto il sito Drop Site News ha rivelato che alti funzionari militari statunitensi avrebbero informato la leadership di un alleato chiave in Medio Oriente che il presidente Donald Trump potrebbe autorizzare un attacco contro l’Iran già questo fine settimana. Secondo fonti citate dal sito indipendente e riportate da Ansa, gli attacchi potrebbero scattare già domenica. «Non si tratta di armi nucleari o del programma missilistico. Si tratta di un cambio di regime», ha dichiarato un ex alto funzionario dell’intelligence americana che lavora come consulente per governi arabi. Secondo questa fonte, gli Stati Uniti pianificherebbero di colpire siti nucleari, balistici e altre installazioni militari, ma l’obiettivo principale sarebbe quello di decapitare il governo iraniano, mirando in particolare alla leadership del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.