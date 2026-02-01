Ultime notizie Donald TrumpFestival di SanremoFraneIranSicurezza stradale
ATTUALITÀBolognaEmilia-RomagnaInchiesteRevenge pornViolenza sulle donne

Adesca ragazzina su TikTok, la violenta e la filma: «Pubblico i video online se non torni qui». Arrestato 24enne

01 Febbraio 2026 - 15:59 Ugo Milano
embed
Auto carabinieri
Auto carabinieri
Il giovane aveva avvicinato la vittima con la scusa di aiutarla a recuperare il suo account

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bologna con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale, sequestro di persona ed estorsione a sfondo sessuale nei confronti di una ragazzina di 16 anni. L’indagine ha ricostruito come l’aggressore abbia adescato la vittima su TikTok, fingendosi disponibile a recuperare un vecchio account, e l’abbia convinta a raggiungerlo a Imola. Qui la giovane è stata violentata, filmata senza consenso e poi minacciata di diffusione del materiale per impedirle di allontanarsi. «Se non torni qui, io pubblico tutto online», le avrebbe detto il ragazzo.

I precedenti

La 16enne è riuscita a contattare i carabinieri nonostante l’aggressore abbia tentato di impedirglielo prendendole il telefono. Tornata a casa, si è confidata con la madre e insieme hanno presentato denuncia, facendo scattare le indagini. Dalle verifiche è emerso che l’uomo aveva precedenti specifici per violenza su minorenni ed era sotto sorveglianza speciale con tanto di braccialetto elettronico per il divieto di avvicinamento a un’altra ragazza. Dalle indagini, infatti, è emerso che aveva usato lo stesso metodo per adescare altre ragazzine. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per identificare tutte le vittime e ricostruire l’intera rete di abusi.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Le scuse dell’autista che ha fatto scendere il bimbo di 11 anni dal bus, gli insulti e lo stress: «L’azienda era stata chiara: ora non dormo più»

2.

Le chat di Ranucci e Boccia sulla “lobby gay” di destra, ma lui smentisce: «Dialoghi manipolati»

3.

Le chat tra Maria Rosaria Boccia e Report nell’inchiesta per stalking di Sangiuliano

4.

Un tecnico ministeriale indagato per accesso abusivo a sistema informatico dopo Report

5.

Il prete influencer si è tolto l’abito, don Alberto Ravagnani lascia il sacerdozio e si prepara al lancio del nuovo libro

leggi anche
giovane accoltellato roma
ATTUALITÀ

«Mi hanno violentata alla stazione di Porta Garibaldi»: la denuncia di una 18enne a Milano, al vaglio i filmati di videosorveglianza

Di Ugo Milano
principe-andrea-nuove-foto-epstein-files
ESTERI

«Il principe Andrea a quattro zampe su una donna», le nuove foto che lo inguaiano. Cosa chiedeva Epstein alla sua ex Sarah Ferguson

Di Alba Romano
donald trump epstein files accuse stupro melania trump jeffrey epstein ghislaine Maxwell
ESTERI

Le 12 accuse di stupro a Donald Trump negli Epstein Files

Di Alessandro D’Amato
scuola professore bacio studentessa
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Professore beccato a baciare una studentessa nei bagni della scuola, assolto in appello: «Era innamorato»

Di Ygnazia Cigna
schlein meloni
POLITICA

Violenza sessuale, Schlein: «C’era un patto tra me e Meloni. Ma ha deciso il patriarcato»

Di Alba Romano
elly schlein ddl stupri
POLITICA

Schlein chiama Meloni per parlare del Ddl stupri: «Ha tradito il nostro patto, così si torna indietro» – Video

Di Federico D’Ambrosio
violenza sessuale metropolitana
ATTUALITÀ

Quello che cerca di molestare una minorenne sulla metro a Roma

Di Alba Romano