Adesca ragazzina su TikTok, la violenta e la filma: «Pubblico i video online se non torni qui». Arrestato 24enne

Il giovane aveva avvicinato la vittima con la scusa di aiutarla a recuperare il suo account

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bologna con l’accusa di atti persecutori, violenza sessuale, sequestro di persona ed estorsione a sfondo sessuale nei confronti di una ragazzina di 16 anni. L’indagine ha ricostruito come l’aggressore abbia adescato la vittima su TikTok, fingendosi disponibile a recuperare un vecchio account, e l’abbia convinta a raggiungerlo a Imola. Qui la giovane è stata violentata, filmata senza consenso e poi minacciata di diffusione del materiale per impedirle di allontanarsi. «Se non torni qui, io pubblico tutto online», le avrebbe detto il ragazzo.

I precedenti

La 16enne è riuscita a contattare i carabinieri nonostante l’aggressore abbia tentato di impedirglielo prendendole il telefono. Tornata a casa, si è confidata con la madre e insieme hanno presentato denuncia, facendo scattare le indagini. Dalle verifiche è emerso che l’uomo aveva precedenti specifici per violenza su minorenni ed era sotto sorveglianza speciale con tanto di braccialetto elettronico per il divieto di avvicinamento a un’altra ragazza. Dalle indagini, infatti, è emerso che aveva usato lo stesso metodo per adescare altre ragazzine. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti per identificare tutte le vittime e ricostruire l’intera rete di abusi.