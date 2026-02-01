Che tempo che fa, Alberto Trentini: «423 giorni in una cella di 2 metri per 4 e una latrina. Mi hanno interrogato con la macchina della verità» – Il video

Dopo 423 giorni di detenzione in un carcere in Venezuela, il cooperante veneto parla per la prima volta dalla sua liberazione, avvenuta il 12 gennaio

Maglietta nera, occhi sorridenti ma visibilmente commossi. Alberto Trentini è stato accolto con un lungo applauso nello studio di Che tempo che fa. È la sua prima intervista dopo la liberazione il 12 gennaio, avvenuta dopo 423 giorni di detenzione in un carcere di Caracas, dove era stato trattenuto senza alcuna accusa formale. «Come sto? Abbastanza bene. Ho avuto tempo di riposare», dice. Nel pubblico, insieme a lui, la mamma Armanda e la sua legale, Alessandra Ballerini. Il cooperante veneto ha raccontato quei giorni drammatici, iniziati al posto di blocco di Guasdualito, nel sud del Venezuela, dove era stato fermato mentre portava aiuti alle comunità locali. «Dopo circa un’ora è arrivato il controspionaggio: mi hanno sequestrato il telefono, portato in una stanza e interrogato per quattro ore», racconta. Non sapeva di essere un ostaggio. «Solo intorno a gennaio dello scorso anno il direttore del carcere ci ha detto che eravamo delle pedine di scambio – afferma -. Lo ha confidato a tre detenuti, che poi ce lo hanno riferito».

La detenzione «durissima»

La detenzione è stata estremamente dura. Per oltre 400 giorni Trentini è rimasto in una «cella molto piccola, circa 2 per 4 metri, con una buca che faceva da latrina ma anche da doccia», condivisa con un’altra persona, con acqua disponibile solo due volte al giorno e pochissime opportunità di svago. «All’inizio avevamo un’ora d’aria alla settimana; poi siamo passati a cinque ore al giorno, per cinque giorni alla settimana», precisa. Una svolta psicologica importante è arrivata solo con la possibilità di una telefonata alla famiglia, dopo mesi di isolamento. Sapere che i suoi genitori stavano bene, o quantomeno reggevano, gli ha permesso di ritrovare lucidità mentale. «Prima – prosegue Trentini – i miei pensieri erano confusi, concentrati solo su come uscire». Dopo quella telefonata, ha iniziato a riprendere il controllo dei propri pensieri, aiutato anche da una scacchiera improvvisata con carta igienica, sapone e acqua, e dalle pedine, che gli erano state regalate da alcuni detenuti colombiani. I carcerieri, invece, indossavano sempre passamontagna scuri, «per impedire che si instaurassero contatti umani con i detenuti».

La violenza fisica e la macchina della verità

Pur confermando di non aver subito violenze fisiche – riservate, a suo dire, a chi veniva considerato colpevole di qualcosa -, «mentre psicologiche sì», Trentini ha ricordato di essere stato sottoposto a sedute con la macchina della verità. «Sono stato incappucciato e portato in una casa, dove mi hanno interrogato su presunti legami con lo spionaggio e il terrorismo». La sessione con il poligrafo prevedeva dodici domande, alcune delle quali progettate per mettere in difficoltà l’intervistato, con l’obiettivo di farlo sbagliare.

Prima di essere trasferito nel carcere di El Rodeo, Trentini è stato rinchiuso in «una stanza con un vetro», dove, come racconta, «tu non puoi vedere cosa accade all’esterno, mentre loro possono osservare te. Sono stato lì dentro dieci giorni – prosegue -. Si sta seduti dalle 6 del mattino alle 9 di sera, con l’aria condizionata al massimo, fermi e senza poter parlare. Ti danno solo un po’ di cibo e acqua. Quando sono arrivato eravamo in venti, quando me ne sono andato eravamo sessanta». Paura per la sua vita? «Solo durante la fase di arresto, quando mi hanno fatto salire su una camionetta, e mi hanno portato in una strada di campagna – risponde -. Ho pensato: forse finisce qua. Poi ho avuto paura di essere torturato. Non ho visto persone essere torturate, ma ho sentito di persone che avevano subito torture».

La scarcerazione e il rientro a casa

Trentini ha poi ricordato di aver «intuito che qualcosa di grave fosse accaduto, ma senza sapere esattamente cosa», in riferimento al momento in cui è stato annunciato il raid degli Stati Uniti che ha portato alla cattura del presidente venezuelano Nicolás Maduro. «Se tornerò al lavoro? Mi piacerebbe molto – dice –. In questi giorni non sono stato a Venezia, per evitare il clamore mediatico, ma con la mia famiglia materna e la mia compagna. Non ho ancora incontrato mio padre di persona: l’ho visto in videochiamata, ma devo ancora abbracciarlo». Al termine dell’intervista lo studio si è riempito di applausi, mentre Trentini posava per una fotografia con Fabio Fazio e sua madre: «Bentornato Alberto».