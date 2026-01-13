Trentini e Burlò tornano in Italia, l’arrivo a Ciampino. Il cooperante: «Mario mi teneva alto l’umore»

I due sono stati rilasciati ieri dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela: «Ci siamo conosciuti durante l’ora d’aria e da lì abbiamo legato»

Alberto Trentini e Mario Burlò sono tornati in Italia. L’aereo inviato ieri all’alba da Palazzo Chigi è atterrato a Ciampino intorno alle 8.45. Ad accoglierli la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Il cooperante veneziano e l’imprenditore torinese sono stati rilasciati lunedì 12 gennaio dopo oltre 14 mesi di detenzione in Venezuela, passati dietro le sbarre del carcere di massima sicurezza El Rodeo 1, a Guatire, 45 chilometri dalla capitale Caracas. A bordo del velivolo, a quanto si apprende, c’è anche il direttore dell’Aise, Giovanni Caravelli, che era andato nella capitale sudamericana. Una presenza che conferma il ruolo svolto dell’intelligence nelle lunghe trattative per riportare a casa i due italiani.

La liberazione

«È accaduto tutto all’improvviso, senza alcun avvertimento. Non eravamo a conoscenza dell’arresto di Maduro. Posso fumare una sigaretta ora?», aveva detto d’impulso Trentini all’ambasciatore appena arrivato. Poco dopo aveva chiesto di poter telefonare a casa, per parlare con la madre Armanda, il padre Ezio e la fidanzata. Quindi le prime dichiarazioni al Tg1: «Non vedo l’ora di riabbracciare la mia famiglia».

La bibbia in spagnolo

Prima della liberazione, gli agenti del carcere li hanno fatti cambiare d’abito e hanno rasato loro i capelli. Trentini è uscito indossando una maglietta rossa della Nike, Burlò una azzurra. Entrambi portavano jeans. In ambasciata Trentini è arrivato con un paio di occhiali da vista: «Non sono della gradazione giusta, lì dentro ho dovuto arrangiarmi. Io ho sempre usato le lenti a contatto», ha raccontato. In carcere non gli è stato consentito leggere nulla, solo una Bibbia in spagnolo.

«Mario mi teneva alto l’umore»

Entrambi appaiono molto dimagriti. Mario, imprenditore arrestato il 10 novembre 2024, cinque giorni prima di Trentini, ha perso quasi trenta chili. Soffre di diabete e di ipertensione e a El Rodeo 1 avrebbe potuto anche morire. La loro amicizia, però, è stata una sorta di medicina: «Ci siamo conosciuti durante l’ora d’aria e da lì abbiamo legato. Mario ha un carattere molto più estroverso e riusciva a tenere alto anche il mio morale», racconta Trentini, citato dal Corriere della Sera. «In carcere, comunque, non mi hanno mai maltrattato – aggiunge – anzi, anche per venire qui in auto non ci hanno incappucciati».

La prima notte fuori dal carcere

La prima notte da uomini liberi, però, non è stata semplice. Trentini e Burlò faticano a prendere sonno, nonostante i letti dell’ambasciata italiana a Caracas siano infinitamente più confortevoli delle brande a castello delle celle di quattro metri per due in cui hanno vissuto negli ultimi quattordici mesi. Lì dentro, ogni giorno alle cinque del mattino, le guardie facevano l’appello: un’abitudine rimasta impressa, tanto che ieri Alberto e Mario si sono svegliati all’alba.