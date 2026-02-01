Anna Tatangelo rinvia i concerti: «Devo farlo come madre, non è una scelta facile». Quando sono le nuove date del tour

«Mancherebbe poco alle date di Tatangeles, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po' di pazienza», ha dichiarato l'artista. Ecco le ragioni del rinvio

«Non è una decisione facile, ma sento che è quella giusta». Con queste parole Anna Tatangelo ha annunciato il rinvio delle date del tour «Tatangeles». La cantante, diventata mamma lo scorso 3 gennaio della piccola Beatrice, ha spiegato sui social le ragioni della decisione. Alla base della scelta c’è la maternità e la necessità di dedicare tempo alla famiglia in questo momento delicato. «Mancherebbe poco alle date di Tatangeles, ma ho bisogno di chiedervi ancora un po’ di pazienza. In questo momento della mia vita ho imparato quanto sia importante fermarsi. Come madre oggi sento il bisogno di dedicare tempo alla mia famiglia, soprattutto alla mia piccolina, con la stessa verità e presenza che ho sempre messo nella musica», ha scritto l’artista.

Il messaggio ai fan

Annuncio social di Anna Tatangelo

La cantante ci ha tenuto a sottolineare che si tratta solo di uno stop temporaneo e che le date sono già state riprogrammate per l’autunno. «Sento una grande responsabilità nei vostri riguardi. Per me queste due date rappresentano qualcosa di importante e unico. Ci tengo a creare uno spettacolo che vi somigli, che vi ripaghi dell’amore e della fiducia che mi regalate ogni giorno da anni. Per farlo però ho bisogno di ancora un po’ di tempo per recuperare energie e preparare tutto come meritate: musica, coreografie, e curare tutto in ogni minimo dettaglio», ha spiegato Tatangelo.

Le nuove date del tour sono fissate per il 17 novembre 2026 a Napoli e per il 19 novembre 2026 a Milano, con i biglietti già in vendita. I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date, mentre chi non potrà partecipare potrà richiedere il rimborso sul sito di Ticketone dal 2 al 15 febbraio. L’artista punta così a coniugare il ritorno sul palco con il tempo necessario alla cura della sua famiglia e della piccola Beatrice.